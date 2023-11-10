Мама Олени Мозгової Віолетта Борисівна днями відсвяткувала день народження. Їй виповнилося 69 років. З цієї нагоди українська продюсерка показала спільний знімок на своїй сторінці.

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Олена Мозгова показала фото з мамою

На святкуванні дня народження українська продюсерка зробила з рідною сімейне фото. Перед камерою Віолетта Борисівна позувала у білому костюмі та з накидкою, а Олена Мозгова у чорних штанах та кофтинці.

Мамуля на своєму дні народженні була королева! Люблю тебе, моя найкраща! І головне – будь мені здорова,

– написала Олена Мозгова під фото.



Олена Мозгова з мамою / Фото з фейсбуку продюсерки

Прихильники продюсерки вітають її маму з днем народження та засипають побажаннями й компліментами.