Олена Мозгова потрапила в лікарню: як виглядає продюсерка після операції

Продюсерка Олена Мозгова показала своє фото з лікарні. Виявилось, що вона перенесла операцію.

Українська продюсерка Олена Мозгова потрапила в лікарню, про що стало відомо після її фото на особистій сторінці. Вона показала світлину з катетером та повідомила, що вийшла з наркозу.

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Олена Мозгова пережила операцію

Все буде добре. З наркозу вийшла. Всім здоров'я,

– лаконічно написала продюсерка.



Олена Мозгова в лікарні / Фото з фейсбуку продюсерки

Олена Мозгова приховала деталі, через які опинилась у лікарні. Та згодом стало відомо, що вона перенесла операцію. У коментарях продюсерка зазначила, що це було сплановане, а не термінове хірургічне втручання. Вона додала, що готова продовжити волонтерську діяльність та показала свій знімок з палати.

"І поки я тут лежу в лікарні, але думками вже вдома, бо частина одягу для поранених прийшла, сьогодні доїдуть шкарпетки і можна відправляти все разом у шпиталь. Там чекають. І тому ранком, після огляду помчу додому відправити то все".



Олена Мозгова в лікарні / Фото з фейсбуку продюсерки

Про операцію повідомила подруга Олени Вікторія, яка захопилась її стійкістю. "От знала, що в неї сьогодні операція. "Вийдете з наркозу, напишіть". От, що пише і присилає після наркозу. "Завтра прийде одежа хлопцям і зразу відправлю до госпіталів". Вона – це моє сонечко, чи мій partner in crime – Олена Мозгова! Напевно, вона божевільна, скажете ви, ні, вона – нереальна! Це людина в лікарні після операції. Це жінка, яка за три дні все вирішила і зробила!".