Кілька днів тому Олена Мадзюк виклала у Інстаграм відео, на якому Дмитро Гуцалюк побив хлопця нібито за мародерство. Порушник в цей час благав зупинитися та кричав від болю.

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Блогерка заявила, що хоче жити у країні, де про її безпеку відповідає влада та поліція, а не місцевий рекет.

Здорові чоловіки приїхали, роздягнули "мародера" і, тримаючи його, просто побили. При чому чоловік каже, що не крав. Але існує закон!Можна затримати крадія, викликати правоохоронні органи, але не знущатись,

– написала Мандзюк.

Згодом блогерка у Instagram-Stories написала, що за декілька годин її знайшли дуже багато людей, яких принижували, піддавали психологічному насиллю, цькували тощо. "Скрізь ініціатором був Дмитро. Я шокована масштабом діянь цієї особи. Куди дивиться поліція до цього часу?", — зазначила Мандзюк.

Аби розібратися у ситуації, журналісти поспілкувалися з обома блогерами та поліцією.

Що каже Олена Мандзюк про інцидент

Блогерка розповіла, що на початку повномасштабної війни вона співпрацювала з благодійною організацією, учасником якої був Дмитро Гуцалюк. "Ось так ми з ним познайомились. Я допомагала, долучалась до збору коштів, організовувала гуманітарні поїздки. Ми їздили в деокуповані території, зокрема, Харківську область тощо", – пригадує Олена.

Але, за її словами, в якийсь певний момент у їхніх поглядах почали ставатись якісь розбіжності. Потім була ситуація, коли Дмитро у принизливій та ганебній формі висловів блогерці претензії. Тому вона звернулася до учасників фонду, що не хоче мати справу з їхньою організацією.



Олена Манздюк заявила про жорстокі дії від Дмитра Гуцалюка / Фото з її інстаграму

Після цього Дмитро почав розповідати про Олену досить ганебні, образливі речі у блозі. Це тривало пів року, блогерка терпіла, а потім опублікувала історію з побиттям хлопця і отримала багато повідомлень, що Дмитро займається рекетом у Хмельницькому.

Розповіли, що він шантажує, цькує, застосовує фізичне насилля і цього не приховує. Що він жорстокий сексист, тому що постійно має справу до жінок. Є багато історій від жінок, як він їх принижував, як погрожував, і це все реальні історії. Він в страху тримає все місто,

– каже Манздюк.

Тому блогерка поспілкувалася з правоохоронцями та готує заяву до поліції. Також зі згоди своїх читачів, які до неї звернулися, вона передасть у поліцію їхні контакти та свідчення щодо насилля, якому вони піддавалися з боку Дмитра Гуцалюка.

Що на це відповів Дмитро Гуцалюк

Блогер заявляє, нібито має особистий конфлікт з Оленою Мандзюк і вона хоче спровокувати ще більший конфлікт, обливаючи його брудом у своєму блозі. Так Дмитро прокоментував пости Олени зі звинуваченнями на свою адресу.

За його словами, у його повідомленнях немає погроз, він лише саркастично реагує на її історії, але не більше.

Чому вилізло усе це зараз? Не знаю, мабуть, у неї впали перегляди. Вона ж блогерка і їй потрібно вести якусь блогерську діяльність, тож, скоріш за все, вона таким чином піднімає собі охоплення. Це блогерська робота робити скандали,

– припустив Гуцалюк.

Зі слів Дмитра, звинувачення Олени на його адресу безпідставні, адже у неї немає жодних доказів цього та людей, які б це підтвердили.

Він додав, що конфлікт між блогерами почався з того, що вона відмовила дитині, хворій на СМА.

"Вона пише, що через насмішки покинула нашу організацію. Але ні, а через те, що я сказав, що вона дволика, бездушна жінка – тут плаче за дітьми, які загинули в Вінниці, а тут є шанс врятувати дитину від смерті, а вона каже: "Всім не допоможеш, в мене контент не резиновий, я вже рік назад збір оголошувала", – відповів Дмитро.



Дмитро Гуцалюк / Фото "Суспільне"

На його думку, Олена Мандзюк зараз хоче відтягнути фокус з того, що вона меркантильна та бездушна на те, що от Діма такий поганий. "Вона ніяк не коментує те, що вона робила, просто каже: я хороша, бо Діма поганий", – говорить Гуцалюк.

Чоловік також пояснює, що події з побиттям хлопця, зафіксовані на відео, яке зараз виклала Олена Мандзюк, відбувалися ще у березні 2022 року на очах правоохоронців та хлопців з тероборони.

Того хлопця зловили "на гарячому" під час крадіжки. Це був початок війни, а у нас вже всі забули, який то був важкий час, коли в поліцію не дозвонишся і нічого не зробиш.. Ну, ми зробили те, що зробили, був такий нюанс. Але таких випадків по Україні тоді було сотні, ніхто не знав, що добре, що погано, як взагалі діяти,

– пояснює свої дії Дмитро.

Він зазначив, що після того мав розмову з правоохоронними органами. Його викликали, попросили більше такого не робити і в майбутньому співпрацювати з поліцією, що я і роблю вже впродовж року.

Дмитро Гуцалюк каже, що наразі написав заяву до поліції щодо заявлених Оленою Мандзюк звинувачень на його адресу. "Винним мене може визнати лише суд.. Це повна нісенітниця. Олена порушує закон, публічно звинувачуючи мене у злочинах, які не доведені", – додав він.

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Яка реакція поліції Хмельницька

За фактом погроз на адресу блогерки, працівники поліції відкрили кримінальне провадження. "Сама блогерка заяву до поліції не писала", — каже начальниця сектору комунікацій поліції у Хмельницькій області Інна Глега.

Щодо відео зі знущаннями над молодим чоловіком, то поліцейська підтвердила, що воно було зняте у березні 2022 року. "Рік тому, коли вперше з'явилося це відео в соціальних мережах, поліцією було порушено кримінальне провадження. Розслідування за цим фактом наразі триває", – долала вона.