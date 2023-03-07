24 Канал спробував проаналізувати, як працюють блогери під час війни, який контент публікують, як допомагають армії й чи допомагають взагалі. Про тих, хто був на зустрічі в Офісі Президента – читайте далі.

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Саша Бо

Кількість підписників: 1,8 мільйона

Інфлюенсерка родом з Івано-Франківська. На початку повномасштабного вторгнення Саша разом з дітьми виїхала за кордон, однак зовсім скоро повернулася додому та продовжила блогерську діяльність.

На особистій сторінці в інстаграмі Саша Бо публікує переважно лише особистий і рекламний контент, fashion та beauty контент. Зокрема, нещодавно вона з дітьми побувала на Балі, звідки поширила чимало фото та відео. На більшості кадрів блогерка зображена у відвертих купальниках.

Що публікує під час війни Саша Бо / Скриншоти інстаграм-сторінки блогерки

А в інстаграм-сторіс дівчина часто публікує інформацію про збори коштів для наших захисників. Сама ж проводить благодійні розпродажі одягу та аксесуарів. Вони проходять у салоні краси Саші, який розташований в Івано-Франківську. Всі зібрані кошти блогерка перераховує на потреби ЗСУ. На кожному з таких розпродажів вдається зібрати по кілька десятків тисяч гривень. За рік повномасштабної війни лише на розпродажах блогерці вдалося зібрати кілька сотень тисяч, а також вона постійно перераховує на різноманітні потреби ЗСУ кошти з власних рахунків.

Платон Тарнавський

Кількість підписників: 34 тисячі

Разом з Сашею на зустрічі з Михайлом Подоляком був її чоловік Платон Тарнавський. Вони одружилися у вересні 2022 року, зараз мають спільний бізнес – Платон працює стоматологом у клініці естетики тіла stories.aesthetic.clinic, яку відкрив разом з коханою.

Наразі невідомо, чому Платон також був запрошений в Офіс Президента, оскільки він не позиціонує себе як блогер, не є лідером думок. Чоловік не є активний в інстаграмі, не говорить там про війну. На його особистій сторінці є лише 9 дописів, що стосуються роботи.



Що публікує під час війни Платон Тарнавський / Скриншот інстаграм-сторінки стоматолога