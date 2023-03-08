Несколько дней назад Елена Мадзюк выложила в Инстаграм видео, на котором Дмитрий Гуцалюк избил парня якобы за мародерство. Нарушитель в это время умолял остановиться и кричал от боли.

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Блогерша заявила, что хочет жить в стране, где о ее безопасности отвечают власти и полиция, а не местный рэкет.

Здоровые мужчины приехали, раздели "мародера" и, держа его, просто избили. При чем он говорит, что не воровал. Но ведь существует закон! Можно задержать вора, вызвать правоохранительные органы, но не издеваться,

– написала Мандзюк.

Впоследствии блоггер в Instagram-Stories написала, что за несколько часов ее нашли очень много людей, которых унижали, подвергали психологическому насилию, травили и т.д. "Везде инициатором был Дмитрий. Я шокирована масштабом действий этого лица. Куда смотрит полиция до сих пор?", – отметила Мандзюк.

Чтобы разобраться в ситуации, журналисты пообщались с обоими блоггерами и полицией.

Что говорит Елена Мандзюк об инциденте

Блогерша рассказала, что в начале полномасштабной войны она сотрудничала с благотворительной организацией, участником которой был Дмитрий Гуцалюк. "Вот так мы с ним познакомились. Я помогала, приобщалась к сбору средств, организовывала гуманитарные поездки. Мы ездили в деоккупированные территории, в частности Харьковскую область и т.д.", – вспоминает Елена.

Но, по ее словам, в какой-то момент в их взглядах начали происходить какие-то разногласия. Затем последовала ситуация, когда Дмитрий в унизительной и позорной форме выразил блоггерке претензии. Поэтому она обратилась к участникам фонда, что не хочет иметь дело с их организацией.



Елена Манздюк заявила о жестоких действиях от Дмитрия Гуцалюка / Фото с ее инстаграммы

После этого Дмитрий начал рассказывать об Елене довольно позорные, оскорбительные вещи в блоге. Это длилось пол года, блоггерша терпела, а затем опубликовала историю с избиением парня и получила много сообщений, что Дмитрий занимается рэкетом в Хмельницком.

Рассказали, что он шантажирует, травит, применяет физическое насилие и этого не скрывает. Что он жестокий сексист, потому что постоянно имеет дело с женщинами. Есть много историй от женщин, как он их унижал, как угрожал, и это все реальные истории. Он в страхе держит весь город,

– говорит Манздюк.

Поэтому блоггерша пообщалась с правоохранителями и готовит заявление в полицию. Также с согласия своих читателей, которые к ней обратились, Елена передаст в полицию их контакты и показания насилия, которому они подвергались со стороны Дмитрия Гуцалюка.

Что на это ответил Дмитрий Гуцалюк

Блогер заявляет, будто бы имеет личный конфликт с Еленой Мандзюк и она хочет спровоцировать еще больший конфликт, обливая его грязью в своем блоге. Так Дмитрий прокомментировал посты Елены с обвинениями в свой адрес.

По его словам, в его сообщениях нет угроз, он лишь саркастически реагирует на ее истории, но не больше.

Почему вылезло все это сейчас? Не знаю, должно быть, у нее упали просмотры. Она же блоггер и ей нужно вести какую-то блоггерскую деятельность, поэтому, скорее всего, она таким образом поднимает себе охват. Это блогерская работа делать скандалы,

– предположил Гуцалюк.

По словам Дмитрия, обвинения Елены в его адрес безосновательны, ведь у нее нет никаких доказательств этого и людей, которые это подтвердили бы.

Он добавил, что конфликт между блоггерами начался с того, что он отказал ребенку, больному СМА.

"Она пишет, что из-за насмешки покинула нашу организацию. Но нет, а потому, что я сказал, что она двуликая, бездушная женщина – здесь плачет о детьх, погибших в Виннице, а здесь есть шанс спасти ребенка от смерти, а она говорит: "Всем не поможешь, у меня контент не резиновый, я уже год назад сбор объявляла", – ответил Дмитрий.



Дмитрий Гуцалюк / Фото "Общественное"

По его мнению, Елена Мандзюк сейчас хочет оттянуть фокус из того, что она меркантильна и бездушна на то, что Дима такой плохой. "Она никак не комментирует то, что она делала, просто говорит: я хорошая, потому что Дима плохой", – говорит Гуцалюк.

Мужчина также объясняет, что события с избиением парня, зафиксированные на видео, которое сейчас выложила Елена Мандзюк, происходили еще в марте 2022 года на глазах стражей порядка и парней с терробороны.

Того парня поймали "на горячем" во время кражи. Это было начало войны, а у нас уже все забыли, какое это было тяжелое время, когда в полицию не дозвонишься и ничего не сделаешь. Ну, мы сделали то, что сделали, был такой нюанс. Но таких случаев по Украине тогда было сотни, никто не знал, что хорошо, что плохо, как вообще действовать.

– объясняет свои действия Дмитрий.

Он отметил, что после этого разговаривал с правоохранительными органами. Его вызвали, попросили больше такого не делать и в будущем сотрудничать с полицией, что я и делаю уже год.

Дмитрий Гуцалюк говорит, что написал заявление в полицию относительно заявленных Еленой Мандзюк обвинений в его адрес. "Виновным меня может признать только суд.. Это полная чушь. Елена нарушает закон, публично обвиняя меня в не доказанных преступлениях", – добавил он.

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Какая реакция полиции Хмельницка

По факту угроз в адрес блоггера, сотрудники полиции открыли уголовное производство. "Сама блоггерша заявление в полицию не писала", – говорит начальница сектора коммуникаций полиции в Хмельницкой области Инна Глега.

Относительно видео со издевательствами над молодым человеком, полицейская подтвердила, что оно было снято в марте 2022 года. "Год назад, когда впервые появилось это видео в социальных сетях, полицией было возбуждено уголовное производство. Расследование по этому факту продолжается", – преодолевала она.