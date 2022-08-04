У перші дні війни Олена Кравець була в Україні. Її 5-річні двійнята Катя та Іван ховалися по підвалах від сирен і вибухів, тож везти їх назад до Києва акторка не поспішала. Однак тепер вважає, що досить сидіти за кордоном.

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Коли Олена Кравець повернеться в Україну

Я дуже сподіваюсь, що ми восени повернемось. Я вже не можу, так скучила, пів року кочового життя, дуже хочу додому. І мені здається, вже треба,

– зізналася Олена Кравець.

На життя за кордоном гумористка, на відміну від інших зірок, не скаржиться. Каже, що облаштувалася в Болгарії так, щоб був бодай мінімальний комфорт.

"Я не можу сказати, що тут важко. Ні, тут нормально. Мені дуже зручно звідси виїжджати на наші благодійні концерти, які ми по Європі даємо. Я мотаюся туди-сюди, а малеча поки тут", – розповіла акторка.

Двійнята Олени Кравець / Фото з інстаграм-сторіс

Цікаво, що на відміну від зіркової подруги Олени Кравець Маша Єфросиніна не хоче повертатися в Україну з Європи саме через дітей.

Чому відпустила доньку до Києва

У Болгарії з Оленою Кравець жила й 19-річна донька Марія. Однак нещодавно вона повернулася до батька в Київ.

Вона поїхала до Києва, бо не могла більше тут знаходитись, її тягнуло. І там вона, мені здається, ожила одразу,

– поділилася знаменитість.

Тут варто нагадати, що старша донька акторки давно живе дорослим і самостійним життям. Ще в 15 років вона з'їхала від батьків, адже після появи двійнят у їхньому домі стало мало місця.