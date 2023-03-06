Сподіваюся, вони не ображені, – Олена Кравець вперше зізналася, чи повернеться у "Квартал 95"

Олена Кравець давно не виступає з "Вечірнім кварталом", а натомість працює телеведучою. Ця пауза затягнулася, тож акторка вперше відповіла, чи планує повертатися на сцену до друзів-гумористів.

Донедавна Олена Кравець була єдиною жінкою на сцені "Вечірнього кварталу". Цьому проєкту вона віддала майже 20 років, але вирішила піти назавжди, щоб реалізуватися як ведуча.

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Олена Кравець про "Квартал 95", з якою пішла на телебачення

Ти розумієш, що хочеться йти далі. Дуже хочеться спробувати нове. У мене немає меж вдячності долі, Богу, цим людям, кожному. Я вдячна за найкращі роки свого життя,

– заявила Олена Кравець.

Зараз з "кварталівцями" вона бачиться рідко, але наголошує, що чужими людьми вони ніколи не стануть, адже дружать з юності.

"Відчуття певного родства за всі ці роки, його вже не "вирубиш топором". Все одно це все люди, яких ти знаєш з дитинства. Я дуже сподіваюся на їхнє розуміння, що вони не дуже ображені на мене", – додала акторка.

Олена Кравець з учасниками студії "Квартал 95" / Фото з інстаграму акторки