Сподіваюся, вони не ображені, – Олена Кравець вперше зізналася, чи повернеться у "Квартал 95"
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Олена Кравець давно не виступає з "Вечірнім кварталом", а натомість працює телеведучою. Ця пауза затягнулася, тож акторка вперше відповіла, чи планує повертатися на сцену до друзів-гумористів.
Донедавна Олена Кравець була єдиною жінкою на сцені "Вечірнього кварталу". Цьому проєкту вона віддала майже 20 років, але вирішила піти назавжди, щоб реалізуватися як ведуча.
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Олена Кравець про "Квартал 95", з якою пішла на телебачення
Ти розумієш, що хочеться йти далі. Дуже хочеться спробувати нове. У мене немає меж вдячності долі, Богу, цим людям, кожному. Я вдячна за найкращі роки свого життя,
– заявила Олена Кравець.
Зараз з "кварталівцями" вона бачиться рідко, але наголошує, що чужими людьми вони ніколи не стануть, адже дружать з юності.
"Відчуття певного родства за всі ці роки, його вже не "вирубиш топором". Все одно це все люди, яких ти знаєш з дитинства. Я дуже сподіваюся на їхнє розуміння, що вони не дуже ображені на мене", – додала акторка.
Олена Кравець з учасниками студії "Квартал 95" / Фото з інстаграму акторки
- Нагадаємо, ще у грудні минулого року Олена Кравець повернулася в Україну та знайшла роботу на телебаченні. У неї з'явився авторський проєкт "Тихий вечір з Оленою Кравець", гостями якого є знаменитості та політики.
- В інтерв'ю Маші Єфросиніній акторка пояснювала, що не виступає на концертах "Кварталу 95", бо лікує кропив'янку – шкірне захворювання, яке загострилося під час війни. Тоді вона коментувала, що не знає, скільки триватиме така гумористична пауза.