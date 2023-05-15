Жакет з вишитими колосками: Олена Кравець повторила образ учасників TVORCHI

Телеведуча Олена Кравець повторила образ учасників гурту TVORCHI, що представили Україну на Євробаченні. Вона постала в жакеті з вишитими колосками.

Українська телеведуча Олена Кравець не пройшла мимо теми Євробачення-2023. Вона показалась в інстаграм-сторіз у день фіналу та висловила підтримку представникам України – TVORCHI.

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Олена Кравець повторила образ TVORCHI

Ведуча поділилась фото, на якому постала у білій кофтинці та чорному жакеті. Це піджак українського бренду JJSQUEE. На ньому великими стразами вишиті колоски.

Ті самі колоски, які були на TVORCHI на Національному відборі на Євробачення,

– написала Олена Кравець.



Олена Кравець / Фото з інстаграм-сторіз

Учасники гурту TVORCHI й справді приміряли схожі жакети. Вони знялись у піджаках з колосками для офіційного кліпу конкурсної пісні Heart of Steel.

TVORCHI на Євробаченні