Олексій Суровцев вийшов у світ з колишньою дружиною: чи зійшлась пара

Актор Олексій Суровцев, якого називають "котомамою", відновив стосунки з колишньою дружиною і показав спільні фото. Чоловік зізнався, що він більше не холостяк.

Український актор та чемпіон України зі стриптизу Олексій Суровцев під час війни став волонтером – він рятував чотирилапих друзів. За це його почали називати "бородатою котомамою". Та це не єдині зміни, що відбулися в житті Олексія.

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Олексій Суровцев возз'єднався з ексдружиною

Актор опублікував спільні фото з Ксенією – колишньою дружиною. Як виявилося, Олексій Суровцев відновив стосунки з жінкою та днями вийшов з нею у світ.

Кажуть, "не можна увійти в одну річку двічі" чи "на минулому майбутнього не збудуєш". Можна знайти багато приказок, які не дають другого шансу. Але ж хтось ці приказки придумав? Я завжди даю другий шанс, іноді і третій, і четвертий,

– вважає Олексій Суровцев.

"Здійснювати помилки – це нормально. Ненормально їх не усвідомлювати. Тому ми придумаємо свою приказку, свою історію", – додав він.

На спільних світлинах Олексій та Ксенія Суровцеви позували на тлі НСК "Олімпійський" у гарних вишитих вбраннях.



Олексій і Ксенія / Фото з інстаграму актора

Що казав Олексій Суровцев про возз'єднання з колишньою

Ксенія Суровцева – 10-разова чемпіонка України з еротичного танцю та друга дружина актора. Шлюб Олексія та Ксенії протривав 12 років. Розлучення було для пари дуже складним.

"Це розлучення – воно нам дуже потрібне було. Бо вона змінилася, я дуже змінився. Я просто відчув, що я хочу бути з нею", – поділився актор.

Олексій Суровцев лиш днями зізнався, що він більше не холостяк, а його серце знову зайняте. "Я повернувся до дружини, до Ксенії і ми зараз разом. Це є та людина, з якою я хочу зустріти старість".

, ще до війни Олексій Суровцев розійшовся з коханою Анною Скворцовою. Пара перебувала у стосунках близько 2 років.



Олексій і Ксенія Суровцеви до розлучення / Фото з інстаграму актора