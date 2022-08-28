Украинский актер и чемпион Украины по стриптизу Алексей Суровцев во время войны стал волонтером – он спасал четырехлапых друзей. За это его стали называть "бородатой котомамой". Но это не единственные изменения, которые произошли в жизни Алексея.

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Алексей Суровцев воссоединился с экс-женой

Актер опубликовал общие фото с Ксенией – бывшей женой. Как оказалось, Алексей Суровцев возобновил отношения с женщиной и на днях вышел с ней на свет.

Говорят, "нельзя войти в одну реку дважды" или "в прошлом будущего не построишь". Можно найти много поговорок, не дающих второго шанса. Но кто же эти поговорки придумал? Я всегда даю второй шанс, иногда и третий, и четвертый,

– считает Алексей Суровцев.

"Совершать ошибки – это нормально. Ненормально их не осознавать. Поэтому мы придумаем свою поговорку, свою историю", – добавил он.

На общих фотографиях Алексей и Ксения Суровцевы позировали на фоне НСК "Олимпийский" в красивых вышитых нарядах.



Алексей и Ксения / Фото с инстаграма актера

Напомним, еще до войны Алексей Суровцев разошелся с любимой Анной Скворцовой. Пара находилась в отношениях около 2 лет.

Что говорил Алексей Суровцев о воссоединении с бывшей

Ксения Суровцева – 10-кратная чемпионка Украины по эротическому танцу и вторая жена актера. Брак Алексея и Ксении продлился 12 лет. Развод был для пары очень сложным.

"Этот развод – он нам очень нужен. Потому что он изменился, я очень изменился. Я просто почувствовал, что я хочу быть с ним", – поделился актер.

Алексей Суровцев только на днях признался, что он больше не холостяк, а его сердце снова занято. "Я вернулся к жене, к Ксении и мы сейчас вместе. Это тот человек, с которым я хочу встретить старость".



Алексей и Ксения Суровцевы к разводу / Фото с инстаграма актера