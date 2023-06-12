Актор Олексій Суровцев показав, як рятував тварин з Херсонщини: відео зворушує до сліз

Український актор Олексій Суровцев днями зібрав команду та відправився на Херсонщину. Він показав, як рятував тварин, та прозвітував про свою роботу.

Український актор Олексій Суровцев розповів про його поїздку на Херсонщину. Там він разом з командою допомагав рятувати самотніх тварин, які опинилися серед води через окупантів.

До теми Трагедія в Каховці наклалась на нашу, – Наталка Денисенко вийшла на зв'язок після втрати в сім'ї

Як Олексій Суровцев рятував тварин

Актор розповів, що вирішив їхати не в Херсон, а прифронтову Федорівку. Він пояснив, що в Херсоні було достатньо волонтерів та черги з човнів. Тоді як мешканці Федорівки не менше потребували допомоги, ніж херсонці.

Жителі Федорівки дуже потребували нашої допомоги, бо всі забули, що ж багато затоплених сіл, з такими ж людьми й тваринами. Ми привезли майже 3 тонни гуманітарки, яку ми зібрали завдяки вам. Знайти тварин було складно, але все ж таки нам вдалося виловити заляканих, покинутих напризволяще хвостиків,

– повідомив Суровцев.

Олексій розповів, кого вдалося врятувати: декілька песиків, котиків, їжачка, який у воді тримався за паркан, а також пару знесилених білих нутрій. Актор забрав у свій притулок, який відкрив після початку російського вторгнення, 7 котів у найважчому стані. Решту передали до місцевих притулків.

Олексій Суровцев на Херсонщині: відео

Шанувальники дякують акторові за таку працю в коментарях під зворушливим роликом:

"Ви зі своєю командою врятували не просто тварин, ви врятували їх життя!";

"Ви неймовірні, це дуже було тяжко, просто вдячна, що не залишались в стороні, завжди підтримую Ваш притулок";

"Більше б таких людяних і добрих людей, як Ви. Ваша робота – це просто щось неймовірне";

"Гордість – ось що відчуваю. Дякую вам, Олексію, ви мій рятівник (моєї кішечки з Ірпеня). Щиро і від серця";

"Велика подяка Вам за допомогу. Ви робите неймовірну роботу. Серце на шматки, коли дивишся на це все".

Як зірки допомагають Херсону