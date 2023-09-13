Без бороди, але зі стильною зачіскою: Суровцев показав фото з першого весілля 10 років тому
Джерело:Олексій Суровцев
Український актор Олексій Суровцев днями вдруге одружився зі своєю колишньою дружиною Ксенією. Він показав милі фотографії з першого весілля, яке подружжя святкувало 10 років тому.
Закохані провели три роки окремо, але зрозуміли, що не можуть жити одне без одного. Тож, в червні Олексій освідчився колишній дружині, а вже 10 вересня вони вдруге стали чоловіком і дружиною.
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Подружжя не приховує – 10 років тому вже одружувалися. Олексій Суровцев показав, як закохані змінилися.
На своєму першому весіллі пара виглядала дещо інакше. Олексій тоді був без бороди, а на свято зробив стильну зачіску. Ксенія ж обрала весільну сукню з фіолетовим відтінком.
Олексій Суровцев з Ксенією на першому весіллі / Фото з його інстаграму
Суровцев жартує, що 10 років тому закохані були дурнішими, бо не змогли зберегти свій шлюб.
"Минуле весілля було 10 років тому… Зараз все інакше: інші цінності, інші почуття, інші цілі. Точніше вони не інші, а просто більш дорослі, більш глибокі і вагомі", – написав актор.
Суровцев з Ксенією на першому весіллі / Фото з його інстаграму
Також Олексій пояснив, навіщо їм з Ксенією потрібно було влаштовувати нове весілля.
Це те, що нам обом було потрібно – влаштувати для себе невеличке свято в колі найближчих, знову відчути це хвилювання, трохи переключити думки з тих труднощів, з якими ми зіштовхуємось кожен день. Це було наше особисте свято,
– сказав Суровцев.
Друге весілля Суровцева з коханою
Олексій та Ксенія відіграли нове весілля 10 вересня 2023 року. Воно пройшло у заміському комплексі в колі найближчих. У весільних вбраннях вони поновили свої обіцянки.
Суровцев обрав чорний піджак, джинси в тон та білу сорочку. Тепер Олексій має доволі довге волосся, то зібрав його у хвіст. Також у нього є борода.
Водночас Ксенія одягнула білу сукню зі спущеними плечима. Вона зробила гарну зачіску – зібрала волосся у гульку та випустила передні прядки.
Суровцев з Ксенією на другому весіллі / Фото з його інстаграму
На весіллі пари було чимало зірок, а перший танець закохані танцювали під виступ наживо співачки Анни Трінчер.
Коротко про стосунки Суровцева та Ксенії
- Ксенія Суровцева стала другою дружиною актора. У шлюбі вони прожили 12 років, однак пізніше розлучилися. Цей період для пари був дуже складним.
- Після початку повномасштабного вторгнення Олексій з колишньою дружиною Ксенією відновили спілкування. Пара дуже підтримувала один одного і зрозуміла, що між ними досі є кохання.