Влюбленные провели три года по отдельности, но поняли, что не могут жить друг без друга. Итак, в июне Алексей сделал предложение бывшей жене, а уже 10 сентября они второй раз стали мужем и женой.

Интересно Наша жизнь – наши правила: запутанная история любви актера Алексея Суровцева и Ксении

Супруги не скрывают – 10 лет назад уже женились. Алексей Суровцев показал, как влюбленные изменились.

На своей первой свадьбе пара выглядела несколько иначе. Алексей тогда был без бороды, а на праздник сделал стильную прическу. Ксения же выбрала свадебное платье с фиолетовым оттенком.



Алексей Суровцев с Ксенией на первой свадьбе / Фото с его инстаграммы

Суровцев шутит, что 10 лет назад влюбленные были глупее, потому что не смогли сохранить свой брак.

"Прошедшая свадьба была 10 лет назад… Сейчас все иначе: другие ценности, другие чувства, другие цели. Вернее они не другие, а просто более взрослые, более глубокие и веские", – написал актер.



Суровцев с Ксенией на первой свадьбе / Фото с его инстаграммы

Также Алексей объяснил, зачем им с Ксенией нужно было устраивать новую свадьбу.

Это то, что нам обоим было нужно – устроить для себя небольшой праздник в кругу ближайших, снова почувствовать это волнение, немного переключить мысли с тех трудностей, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Это был наш личный праздник,

– сказал Суровцев.

Вторая свадьба Суровцева с любимой

Алексей и Ксения отыграли новую свадьбу 10 сентября 2023 года. Оно прошло в загородном комплексе в кругу ближайших. В свадебных нарядах они возобновили свои обещания.

Суровцев выбрал черный пиджак, джинсы в тон и белую рубашку. Теперь у Алексея довольно длинные волосы, так что собрал их в хвост. Также у него есть борода.

В то же время Ксения надела белое платье со спущенными плечами. Она сделала хорошую прическу – собрала волосы в шишку и выпустила передние пряди.



Суровцев с Ксенией на второй свадьбе / Фото с его инстаграммы

На свадьбе пары было немало звезд, а первый танец влюбленные танцевали под выступление вживую певицы Анны Тринчер.

Кратко об отношениях Суровцева и Ксении