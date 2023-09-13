Закохані провели три роки окремо, але зрозуміли, що не можуть жити одне без одного. Тож, в червні Олексій освідчився колишній дружині, а вже 10 вересня вони вдруге стали чоловіком і дружиною.

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Подружжя не приховує – 10 років тому вже одружувалися. Олексій Суровцев показав, як закохані змінилися.

На своєму першому весіллі пара виглядала дещо інакше. Олексій тоді був без бороди, а на свято зробив стильну зачіску. Ксенія ж обрала весільну сукню з фіолетовим відтінком.



Олексій Суровцев з Ксенією на першому весіллі / Фото з його інстаграму

Суровцев жартує, що 10 років тому закохані були дурнішими, бо не змогли зберегти свій шлюб.

"Минуле весілля було 10 років тому… Зараз все інакше: інші цінності, інші почуття, інші цілі. Точніше вони не інші, а просто більш дорослі, більш глибокі і вагомі", – написав актор.



Суровцев з Ксенією на першому весіллі / Фото з його інстаграму

Також Олексій пояснив, навіщо їм з Ксенією потрібно було влаштовувати нове весілля.

Це те, що нам обом було потрібно – влаштувати для себе невеличке свято в колі найближчих, знову відчути це хвилювання, трохи переключити думки з тих труднощів, з якими ми зіштовхуємось кожен день. Це було наше особисте свято,

– сказав Суровцев.

Друге весілля Суровцева з коханою

Олексій та Ксенія відіграли нове весілля 10 вересня 2023 року. Воно пройшло у заміському комплексі в колі найближчих. У весільних вбраннях вони поновили свої обіцянки.

Суровцев обрав чорний піджак, джинси в тон та білу сорочку. Тепер Олексій має доволі довге волосся, то зібрав його у хвіст. Також у нього є борода.

Водночас Ксенія одягнула білу сукню зі спущеними плечима. Вона зробила гарну зачіску – зібрала волосся у гульку та випустила передні прядки.



Суровцев з Ксенією на другому весіллі / Фото з його інстаграму

На весіллі пари було чимало зірок, а перший танець закохані танцювали під виступ наживо співачки Анни Трінчер.

Коротко про стосунки Суровцева та Ксенії