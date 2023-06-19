Актор Олексій Суровцев зробив пропозицію колишній дружині: "Не можу пояснити цей звʼязок"
Джерело:Олексій Суровцев
Український актор Олексій Суровцев на відкритті ветеринарної клініки в Ірпені зробив пропозицію колишній дружині Ксенію, з якою розлучився два роки тому. Пара під час повномасштабної війни дуже підтримувала один одного і зрозуміла, що між ними досі є кохання.
Суровцев, який днями показував, як рятував тварин з Херсонської області, 16 червня відкрив у Ірпені ветеринарну клініку та оновлений притулок "Бородата котомамуля". Просто під час заходу він зробив пропозицію колишній дружині.
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Олексій взяв у руки мікрофон і сказав, що потрібно виправляти помилки минулого. Тож, актор у присутності гостей став на одне коліно, дістав з кишені коробочку з обручкою і сказав: "Виходь за мене вдруге". Ксенія відповіла"так".
Олексій Суровцев зробив пропозицію Ксенії / Фото з її інстаграм-сторіс
У соцмережах пара пояснила, що між ними досі є кохання.
Мало хто знає, що ми з Ксенією два роки як розлучені. Сьогодні я вирішив, що свої помилки потрібно виправляти. Люблю тебе, Ксенія Суровцева,
– написав Олексій.
Водночас його колишня дружина Ксенія розпвіла більше про їхні стосунки. За її словами, пара підтримує один одного вже 15 років.
"Так сталося, що наші руки завжди були поруч. Я не можу пояснити мозком цей звʼязок. Але він такий міцний, що роки, країни, відстані ніяк і ніколи не впливали на нього. Це те, що просто відчуваєш. Треба завжди йти за відчуттям. Мозок може обманути, серце ні… Люблю тебе", – написала дівчина.
Олексій Суровцев показав каблучку, з якою робив пропозицію / Фото з його інстаграму
Ксенія також порадила підписникам слухати своє серце і ніколи не зважати на те, що звичне для більшості.
Друзі та шанувальники були приємно здивовані такою радісною новиною. У коментарях вони написали парі приємні слова:
- "Ураааааа) була на першому весіллі, чекаю друге. Я дуже рада, що ви не втратили один одного".
- "Як я радію, коли люди, не зважаючи ні на що, йдуть на зустріч один одному! Вітання!"
- "Вітаю друже!)) це було дуже зворушливо".
- "Вітаю! Ви неймовірна пара, яка пройшла багато випробувань. Щастя та миру".
- "Цей зв’язок відчувався завжди, навіть коли в реальності на нього не було і натяку. Обожнюю вас".
Свідками романтичної події були відомі зірки, зокрема акторка Ольга Сумська, актор Тарас Цимбалюк та фіналіст "Холостячки-2" Дмитро Шевченко.
Що відомо про стосунки Олексія Суровцева з Ксенією: головне
- Ксенія Суровцева – багаторазова чемпіонка України з еротичного танцю та психолог, а також друга дружина Суровцева, з яким вони прожили у шлюбі 12 років. Розлучилося подружжя близько 2 років тому.
- Після розлучення у Суровцева був роман із бодібілдеркою Анною Скворцовою, з якою Олексій розійшовся ще до повномасштабної війни. Пара перебувала у стосунках близько 2 років.
- Нагадаємо, що з Ксенією актор відновив стосунки під час повномасштабної війни. Олексій Суровцев ще рік тому зізнався, що він більше не холостяк, а його серце знову зайняте: "Я повернувся до дружини, до Ксенії і ми зараз разом. Це є та людина, з якою я хочу зустріти старість".
До слова, Суровцев з перших днів війни виїжджав на пошуки покинутих котиків та собачок і діставав їх із зруйнованих будинків. Спочатку актор рятував тварин в Ірпені, а потім почав їздити до Бучі та Гостомелю. Коли кількість врятованих пушистиків перевищила 200 тисяч, Олексій відкрив притулок, а згодом і ветеринарну клініку.