Суровцев, який днями показував, як рятував тварин з Херсонської області, 16 червня відкрив у Ірпені ветеринарну клініку та оновлений притулок "Бородата котомамуля". Просто під час заходу він зробив пропозицію колишній дружині.

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Олексій взяв у руки мікрофон і сказав, що потрібно виправляти помилки минулого. Тож, актор у присутності гостей став на одне коліно, дістав з кишені коробочку з обручкою і сказав: "Виходь за мене вдруге". Ксенія відповіла"так".



Олексій Суровцев зробив пропозицію Ксенії / Фото з її інстаграм-сторіс

У соцмережах пара пояснила, що між ними досі є кохання.

Мало хто знає, що ми з Ксенією два роки як розлучені. Сьогодні я вирішив, що свої помилки потрібно виправляти. Люблю тебе, Ксенія Суровцева,

– написав Олексій.

Водночас його колишня дружина Ксенія розпвіла більше про їхні стосунки. За її словами, пара підтримує один одного вже 15 років.

"Так сталося, що наші руки завжди були поруч. Я не можу пояснити мозком цей звʼязок. Але він такий міцний, що роки, країни, відстані ніяк і ніколи не впливали на нього. Це те, що просто відчуваєш. Треба завжди йти за відчуттям. Мозок може обманути, серце ні… Люблю тебе", – написала дівчина.



Олексій Суровцев показав каблучку, з якою робив пропозицію / Фото з його інстаграму

Ксенія також порадила підписникам слухати своє серце і ніколи не зважати на те, що звичне для більшості.

Друзі та шанувальники були приємно здивовані такою радісною новиною. У коментарях вони написали парі приємні слова:

"Ураааааа) була на першому весіллі, чекаю друге. Я дуже рада, що ви не втратили один одного".

"Як я радію, коли люди, не зважаючи ні на що, йдуть на зустріч один одному! Вітання!"

"Вітаю друже!)) це було дуже зворушливо".

"Вітаю! Ви неймовірна пара, яка пройшла багато випробувань. Щастя та миру".

"Цей зв’язок відчувався завжди, навіть коли в реальності на нього не було і натяку. Обожнюю вас".

Свідками романтичної події були відомі зірки, зокрема акторка Ольга Сумська, актор Тарас Цимбалюк та фіналіст "Холостячки-2" Дмитро Шевченко.

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