Аби не зурочити, – Олексій Суханов вперше розповів про стосунки з коханою

Український ведучий Олексій Суханов мало не вперше заговорив про особисте життя. Він розповів про обраницю та зізнався, як на стосунки вплинула війна.

Після початку повномасштабного вторгнення Олексій Суханов відрікся від країни, де народився та працював. Він втратив зв'язок з багатьма рідними, близькими та друзями. Водночас знайшов підтримку в другій половинці.

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Олексій Суханов зізнався про стосунки

49-ріний ведучий зізнався, що не любить говорити про особисте життя, бо не хоче з'являтися в інформаційному просторі тільки коштом стосунків і романів. Але вперше зізнався, що певний час перебуває у стосунках.

Аби не зурочити, а то у 50 років залишитися самотньою д*пою не зовсім хочеться. Все добре,

– запевнив Олексій Суханов.

Однак у парі не все бездоганно: у парі бувають і сварки. "Вчуся розмовляти, вчуся оминати конфлікти. Я теж вкрай емоційна людина і від себе вимагаю у багатьох моментах все ж таки більш стриманої позиції, намагаюся опанувати себе в певний момент, коли хочеться вибухнути".

Наразі Олексій не хоче розкривати особистість своєї коханої.

Я міг би розповісти, якщо це було б за бажанням моєї другої половинки. Якщо вона цього не бажає, хіба я можу порушувати це правило?

– підкреслив Суханов.



Олексій Суханов / Фото з інстаграму ведучого

, було відомо лише про один шлюб Олексія Суханова – з росіянкою Ольгою. Вони познайомилися на початку кар'єри ведучого, були разом близько 13 років, але розлучилися у 2016.

Телеведучий Олексій Суханов відрікся від Росії, але не засуджує рідних. Однак зі сльозами на очах згадує розмову з мамою, яка відбулась 24 лютого 2022 року. Тоді вона запропонувала зірковому синові повернутися додому, а Олексій відповів, що з 2014 року його дім тільки в Україні.