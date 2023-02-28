Після початку повномасштабного вторгнення Олексій Суханов відрікся від країни, де народився та працював. Він втратив зв'язок з багатьма рідними, близькими та друзями. Водночас знайшов підтримку в другій половинці.

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Олексій Суханов зізнався про стосунки

49-ріний ведучий зізнався, що не любить говорити про особисте життя, бо не хоче з'являтися в інформаційному просторі тільки коштом стосунків і романів. Але вперше зізнався, що певний час перебуває у стосунках.

Аби не зурочити, а то у 50 років залишитися самотньою д*пою не зовсім хочеться. Все добре,

– запевнив Олексій Суханов.

Однак у парі не все бездоганно: у парі бувають і сварки. "Вчуся розмовляти, вчуся оминати конфлікти. Я теж вкрай емоційна людина і від себе вимагаю у багатьох моментах все ж таки більш стриманої позиції, намагаюся опанувати себе в певний момент, коли хочеться вибухнути".

Наразі Олексій не хоче розкривати особистість своєї коханої.

Я міг би розповісти, якщо це було б за бажанням моєї другої половинки. Якщо вона цього не бажає, хіба я можу порушувати це правило?

– підкреслив Суханов.



Олексій Суханов / Фото з інстаграму ведучого

Зауважимо, було відомо лише про один шлюб Олексія Суханова – з росіянкою Ольгою. Вони познайомилися на початку кар'єри ведучого, були разом близько 13 років, але розлучилися у 2016.

Телеведучий Олексій Суханов відрікся від Росії, але не засуджує рідних. Однак зі сльозами на очах згадує розмову з мамою, яка відбулась 24 лютого 2022 року. Тоді вона запропонувала зірковому синові повернутися додому, а Олексій відповів, що з 2014 року його дім тільки в Україні.