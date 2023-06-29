Олексій Суханов відверто зізнався, чи спілкується з батьками, які залишаються в Росії

Олексій Суханов розповів про взаємини з батьками, які мешкають в Росії. Він перестав підтримувати зв'язок з рідними, бо просто не міг зробити по-іншому з огляду на ситуацію, яка відбувається в Україні.

Український телеведучий поділився, своєю думкою про людей, які продовжують жити в країні-терористці та мають російський паспорт. Олексій Суханов переконаний, що вони також причетні до геноциду і вбивств в Україні.

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Олексій Суханов про батьків

Суханов перестав спілкуватися зі своїми рідними та близькими, які живуть в Росії. Йому було важко прийняти таке рішення, проте не міг зробити інакше. Для ведучого це принципова позиція.

Ти знаєш, бувають моменти в житті, і я шкодую, якщо відверто, що таке сталося, коли сторонні стають рідними, а рідні не доводять свою спорідненість,

– сказав чоловік.

Телеведучий додав: "Для мене не існує компромісу. Кожен, у кого зараз є російський паспорт, причетний до геноциду і вбивств в Україні. Я не хочу про це мовчати. Окрім цього, Олексій Суханов сказав, що вдячний своїм батькам за те, що ті дали йому життя й саме завдяки їм він зрозумів, що "Росія – країна-терористка, з якою потрібно розібратися".

До слова, після 2014 року, коли Росія анексувала Крим і розпочала війну на Донбасі, ведучий, який народився в російському місті Іваново, переїхав до Україну.

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, на початку 2022 року Олексій Суханов отримав українське громадянство. Відомо, що телеведучий досі має російській паспорт, однак він підписав офіційну заяву, в якій пообіцяв забути про свій російський паспорт і не користуватися ним.