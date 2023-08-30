Це питання стоїть, – Суханов відповів, чи думає про всиновлення після прикладу Мірошниченка

Телеведучий Олексій Суханов майже не розповідає про особисте життя. Він зізнався, чому приховує свої стосунки, та поділився думками про батьківство.

Український телеведучий Олексій Суханов приховує особисте життя, але на початку року вперше зізнався, що перебуває у стосунках. Для журналістів 24 Каналу шоумен поділився, чому мовчить про кохану.

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Чому Суханов не коментує особисте життя

На думку Олексія Суханова, особисте на те і є особистим, адже "стосується лише двох". Тому він практично не коментує цю тему.

До того ж вважаю, що говорити про особисте не на часі, бо в Україні багато зараз інших проблем, з якими треба розібратись. Не впевнений, що моє особисте життя зараз на порядку денному. Можливо, комусь воно і цікаво, але я завжди був прихильником того, щоб у ліжку було двоє,

– поділився ведучий.

, у лютому Олексій Суханов зізнався, що має кохану дівчину . Він не хоче розкривати її особистість не тільки через свою позицію, але й через її побажання. Ведучий працює над стосунками та своєю емоційністю, яка іноді заважає.



Олексій Суханов / Фото пресслужби

Олексій Суханов про батьківство

Ми запитали в Олексія Суханова й про те, чи не думав він про батьківство та всиновлення. Адже приклад Тімура Мірошниченка та його сім'ї надихнув багатьох.

Щодо ймовірного батьківства, це питання для мене дійсно стоїть, але чи впевнений я, що можу на сьогодні бути тим батьком, яким себе бачу в уяві? Я не знаю точної відповіді й це є певною перешкодою для мене,

– відповів ведучий.

"Але роблю все, щоб підтримувати тих діточок, які зараз потребують допомоги, уваги, тепла, турботи, і, зрештою, якихось навіть порад. Я не залишаюсь осторонь від цього. На мою думку, кожна людина може робити зі свого боку стільки, скільки вона може робити. Так само і я, намагаюся робити стільки, скільки можу. Роблю все, що від мене залежить".