Украинский телеведущий Алексей Суханов прячет личную жизнь, но в начале года впервые признался, что находится в отношениях. Для журналистов 24 Канала шоумен поделился, почему молчит о любимой.

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Почему Суханов не комментирует личную жизнь

По мнению Алексея Суханова, личное на то и есть личное, ведь "касается только двух". Поэтому он практически не комментирует эту тему.

К тому же считаю, что говорить о личном не ко времени, потому что в Украине много сейчас других проблем, с которыми нужно разобраться. Не уверен, что моя личная жизнь сейчас на повестке дня. Возможно, кому-то оно и интересно, но я всегда был поклонником того, чтобы в постели было двое,

– поделился ведущий.

Напомним, в феврале Алексей Суханов признался, что имеет любимую девушку. Он не хочет раскрывать ее личность не только из-за своей позиции, но и из-за ее пожеланий. Ведущий работает над отношениями и своей эмоциональностью, которая иногда мешает.



Алексей Суханов / Фото пресс-службы

Алексей Суханов об отцовстве

Мы спросили у Алексея Суханова и о том, не думал ли он об отцовстве и усыновлении. Ведь пример Тимура Мирошниченко и его семьи вдохновил многих.

Что касается вероятного отцовства, этот вопрос для меня действительно стоит, но уверен ли я, что могу сегодня быть тем отцом, которым себя вижу в воображении? Я не знаю точного ответа и это определенное препятствие для меня,

– ответил ведущий.

Полное интервью с Алексеем Сухановым читайте в рамках проекта "Интервью24".

"Но делаю все, чтобы поддерживать тех детишек, которые сейчас нуждаются в помощи, внимании, тепле, заботе, и, в конце концов, каких-то даже советов. Я не остаюсь в стороне от этого. По моему мнению, каждый человек может делать со своей стороны столько, сколько она может делать. Так же и я, стараюсь делать столько, сколько могу. Делаю все, что от меня зависит".