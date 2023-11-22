Подружжя вже навіть обрало ім'я для малюка. Хлопчик має народитися на початку 2024 року.

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Олексій Нагрудний вдруге стане батьком

Чоловік розповів, що дізнався новину про те, що його дружина знову вагітна у день, коли його затвердили на роль в серіалі "Жіночий лікар".

Актор поділився, що вони з коханою деякий час нікому не розповідали, що стануть батьками вдруге. Втім, одного разу Олексій ледь не обмовився про це на знімальному майданчику.

Ніхто не знав, звичайно, ми нікому не розповідали. Десь 12–13 тиждень вагітності у нас був. Якраз відбувалися знімання, і у мене за сценарієм там теж 12–13 тиждень має бути. Ставлять заставку на монітор УЗД, я надягаю рукавички, підходжу до монітора і кажу: "Це не 12–13 тижнів, це плід десь на 14–15, це неправильна фотографія". І саме тут я зрозумів – я ж палюсь,

– пригадав Олексій.

Цікаво, що актор з дружиною вже обрали ім'я для малюка. Його назвуть Євгенієм.

"Наш синочок народиться вже у січні, так вийшло, що у нас всі січневі. Ім'я ми вже давно придумали, у нас буде Євген Олексійович", – поділився Нагрудний.

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