Супруги уже даже выбрали имя для малыша. Мальчик должен родиться в начале 2024 года.

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Алексей Нагрудный во второй раз станет отцом

Мужчина рассказал, что узнал новость о том, что его жена снова беременна в день, когда его утвердили на роль в сериале "Женский врач".

Актер поделился, что они с любимой некоторое время никому не рассказывали, что станут родителями во второй раз. Но однажды Алексей чуть не обмолвился об этом на съемочной площадке.

Никто не знал, конечно, мы никому не рассказывали. Где–то 12–13 неделя беременности у нас была. Как раз проходили съемки, и у меня по сценарию там тоже 12–13 неделя должна быть. Ставят заставку на монитор УЗИ, я надеваю перчатки, подхожу к монитору и говорю: "Это не 12–13 недель, это плод где–то на 14-15, это неправильная фотография". И именно здесь я понял – я же палюсь,

– вспомнил Алексей.

Интересно, что актер с женой уже выбрали имя для малыша. Его назовут Евгением.

"Наш сын родится уже в январе, так получилось, что у нас все январские. Имя мы уже давно придумали, у нас будет Евгений Алексеевич", – поделился Нагрудный.

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