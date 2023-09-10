Вдруге в одну ріку, – відомий український актор Олексій Суровцев одружився з колишньою дружиною
Джерело:Олексій Суровцев
Сьогодні, 20 вересня, весілля святкують Олексій Суровцев та його обраниця Ксенія. Це вже їхній другий шлюб.
Три роки тому вони розлучилися, проте зрозуміли, що не можуть жити один без одного. Тож в червні Олексій освідчився колишній дружині, а тепер вони відзначають романтичне свято.
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Як молодята виглядали на весіллі
Чоловік обрав чорний піджак, джинси в тон та білу сорочку. З аксесуарів він додав чорні окуляри. З огляду на те, що Олексій має доволі довге волосся, то його він зібрав у хвіст.
Олексій Суровцев святкує весілля / Скриншот з інстаграм-сторіс
Наречена одягнула білу сукню зі спущеними плечима. Вона зробила елегантну гульку та випустила передні прядки. Доповненням образу став витончений макіяж в нюдових відтінках зі стрілками. З аксесуарів Ксенія обрала сережки, намисто та прикрасу для волосся.
Ксенія Суровцева святкує весілля / Скриншот з інстаграм-сторіс
Олексій та Ксенія зробили красиву виїзну церемонію. Вони запросили туди близьких друзів та колег, зокрема, серед гостей була українська акторка Олена Світлицька з чоловіком.
За три дні до весілля Олексій написав: "Так, ми одружуємось вдруге! Таке можливо і нам все одно, хто і що про це думає, хто що говорить про "вдруге в одну ріку" і таке інше. Наше життя-наші правила! Найголовніше, що ми зрозуміли, що хочемо доїхати до кінцевої зупинки разом. І їхати ми будемо найдовшим і найкрасивішим маршрутом".
Що відомо про стосунки Олексія Суровцева з Ксенією
- Ксенія Суровцева є другою дружиною актора. У шлюбі вони прожили 12 років, однак пізніше розлучилися. Цей період для пари був дуже складним.
- Згодом Суровцев зустрічався з бодібілдеркою Анною Скворцовою. Втім, після 2 років стосунки пари завершилися. За словами Олексія, причиною розриву стало те, що їхні взаємини були схожі на екстремальні гірки, але без підтримки та розуміння.
- Після початку повномасштабного вторгнення Олексій з колишньою дружиною Ксенією відновили спілкування. Пара дуже підтримувала один одного і зрозуміла, що між ними досі є кохання. Відтак в червні Суровцев зробив пропозицію коханій.