Вдруге в одну ріку, – відомий український актор Олексій Суровцев одружився з колишньою дружиною

Сьогодні, 20 вересня, весілля святкують Олексій Суровцев та його обраниця Ксенія. Це вже їхній другий шлюб.

Три роки тому вони розлучилися, проте зрозуміли, що не можуть жити один без одного. Тож в червні Олексій освідчився колишній дружині, а тепер вони відзначають романтичне свято.

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Як молодята виглядали на весіллі

Чоловік обрав чорний піджак, джинси в тон та білу сорочку. З аксесуарів він додав чорні окуляри. З огляду на те, що Олексій має доволі довге волосся, то його він зібрав у хвіст.



Олексій Суровцев святкує весілля / Скриншот з інстаграм-сторіс

Наречена одягнула білу сукню зі спущеними плечима. Вона зробила елегантну гульку та випустила передні прядки. Доповненням образу став витончений макіяж в нюдових відтінках зі стрілками. З аксесуарів Ксенія обрала сережки, намисто та прикрасу для волосся.



Ксенія Суровцева святкує весілля / Скриншот з інстаграм-сторіс

Олексій та Ксенія зробили красиву виїзну церемонію. Вони запросили туди близьких друзів та колег, зокрема, серед гостей була українська акторка Олена Світлицька з чоловіком.

За три дні до весілля Олексій написав: "Так, ми одружуємось вдруге! Таке можливо і нам все одно, хто і що про це думає, хто що говорить про "вдруге в одну ріку" і таке інше. Наше життя-наші правила! Найголовніше, що ми зрозуміли, що хочемо доїхати до кінцевої зупинки разом. І їхати ми будемо найдовшим і найкрасивішим маршрутом".

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