Сам Олексій Дурнєв живе у висотці біля Вишгорода, тож вранці 24 лютого його розбудили потужні вибухи. Спочатку він подумав, що на його 17 поверсі гуляє вітер, але від сусіда почув, що то Путін напав на Україну.

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Як Олексій Дурнєв дізнався про війну

Крізь сон я подумав, що то вітер. Але за кілька секунд мій сусід, у нього такий низький голос, він закричав: "Бл*ть, с*ка, напав". І я зрозумів, що щось відбувається. Прокинувся одразу й почав збиратися,

– розповів Олексій Дурнєв.

Він зізнався, що "тривожну валізу" планував збирати о 9 ранку 24 лютого, але не встиг. Речі блогер пакував уже під обстрілами. "Я взяв одні спортивні штани, десь п'ять футболок, білизну, гроші, документи. Така валіза, з якою можна в літак, зовсім маленька", – поділився ведучий.

Як Олексій Дурнєв вивозив батьків з-під Гостомеля

Зараз батьки Дурнєва у відносній безпеці, на Заході країни. За кордон вони не поїхали. Ба більше, зірковий син ледь вмовив їх покинути дім у містечку біля Гостомеля.

Вони не хотіли їхати, була дуже важка розмова. Вона тривала, мабуть, 12 годин. Тато не хотів їхати. 24-го в Гостомелі був бій, а тато стоїть на балконі, курить, бачить ті вибухи і такий: "Та все буде нормально, не треба нікуди їхати. Тут підвал, посидимо",

– пригадав Олексій Дурнєв.

Блогер зізнався, що там уже два тижні немає світла, а всі мешканці будинку виїхали, там нікого не залишилося. Так, Дурнєв не знає, чи вціліла квартира його батьків.

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