Олексій Дурнєв назвав найприємніший спогад з Маріуполя, що перебуває в облозі окупантів

Український блогер і ведучий Олексій Дурнєв народився та навчався в Маріуполі. Сьогодні місто перебуває в облозі, однак чоловік пригадав найприємніший спогад з юнацтва.

Телеведучий та блогер Олексій Дурнєв розповів, що має безліч приємних та теплих спогадів з рідного Маріуполя. Там він провів своє дитинство і юнацтво.

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Найприємніший спогад з Маріуполя

Олексій Дурнєв пригадав, як прийшов до ліцею на 1 вересня.

"Я навчався спочатку в середній школі, а згодом вступив до Маріупольського міського ліцею, одного з найкращих навчальних закладів, туди треба було скласти іспити. Я пам'ятаю, як йду на перше вересня туди, і там перед лінійкою грає діджей і якийсь реп. Я почувався як у серіалі "Беверлі-Гіллз", – розповів ведучий.

, у Маріуполі залишилися тітка та двоюрідний брат Олексія Дурнєва. Блогер не знає, як його рідні, бо не має з ними зв'язку. Він вважає, що місто рівняють з землею лише для шантажу та залякування.

Повне інтерв'ю Дурнєва у шоу "Слава +": дивіться онлайн