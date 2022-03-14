Український телеведучий та актор Андрій Бєдняков, що певний час працював у Росії, висловився про Маріуполь, у якому народився. Він також повідомив, що вже 10 днів не може зв'язатися з рідними.

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Андрій Бєдняков про Маріуполь та маму

В одному з відео, в якому ведучий відповідав на критику від російських фанів, він зізнався, що його мама й сестра не виходить на зв'язок.

Уявіть, що ваша мама, ваша найближча та найрідніша людина у світі, не виходить на зв'язок уже понад 10 днів. Уявіть, що з вашою мамою ще перебуває ваша рідна сестра. Вони перебувають у місті, де вже найбільша гуманітарна катастрофа, у якому чутно вибухи, літаки та падаючі бомби кожну хвилину,

– розповів Андрій Бєдняков.

Зауважимо, окупанти сьогодні, 14 березня, так і не пропустили гуманітарний вантаж для Маріуполя з водою, їжею, одягом та автобусами, якими мешканці мали виїхати з міста. Гумколона стоїть за 60 кілометрів від міста вже 3 дні.

Андрій Бєдняков поділився фото Маріуполя з центру міста, де був ресторан з рапанами, місце, де ведучий зустрічався з хлопцями та корпус університету.



Маріуполь сьогодні / Фото з інстаграму Андрія Бєднякова

"Понад 90% мого міста говорить російською. І ось так "визволителі“ звільняють російськомовних. Ось такий їх захист. Поки вас не було у нас — місто жило мирно і прекрасно. Але як тільки ви переступили кордон — трапилася катастрофа. І так скрізь. Ці орки рівняють моє місто з землею. Місто, в якому моя сім'я, рідні. Яких я шалено люблю і яких я обов’язково побачу! Адже у вас немає іншого вибору, зрозуміло?!" – написав телеведучий.

"Визволителі", ви х*й зламаєте Маріуполь, знайте це! А також Харків, Миколаїв, Бердянськ, Мелітополь, Волноваху та інші міста України! Я молюся за те, щоб люди були цілі. А також за те, щоб наші воїни були сильні,

– додав Андрій Бєдняков.

Андрій Бєдняков відповів на критику та розповів про маму: