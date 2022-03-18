Телеведущий и блогер Алексей Дурнев рассказал, что у него множество приятных и теплых воспоминаний из родного Мариуполя. Там он провел свое детство и юношество.

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Самое приятное воспоминание из Мариуполя

Алексей Дурнев припомнил, как пришел в лицей на 1 сентября.

"Я учился сначала в средней школе, а впоследствии поступил в Мариупольский городской лицей, одно из лучших учебных заведений, туда нужно было сдать экзамены. Я помню, как иду на первое сентября туда, и там перед линейкой играет диджей и какой-то рэп. Я чувствовал себя как в сериале "Беверли-Хиллз", – рассказал ведущий.

Заметим , что в Мариуполе остались тетя и двоюродный брат Алексея Дурнева. Блогер не знает, как его родные, потому что нет с ними связи. Он считает, что город равняют с землей только для шантажа и устрашения.