Олександру Стоянову – 35: що Катерина Кухар побажала йому в день народження
Джерело:інстаграм Катерини Кухар
Українська танцівниця Катерина Кухар привітала чоловіка з днем народження. Вона опублікувала романтичне фото й побажала йому миру.
Танцівник Олександр Стоянов сьогодні, 10 червня, святкує день народження. Його в мережі привітала прима-балерина Катерина Кухар.
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Катерина Кухар привітала чоловіка з днем народження
Суддя "Танців з зірками" та хореографиня Катерина Кухар привітала чоловіка з ювілеєм лаконічним дописом. Вона побажала коханому повернути їхнє життя та мир Україні.
Коханий, у твій день бажаю нам тільки одного…Повернути наше життя і мир на нашу рідну землю! Кохаю!
– написала прима-балерина.
Також Катерина Кухар опублікувала романтичне фото з чоловіком. Цей кадр вона назвала "наче з іншого життя".
Катерина Кухар та Олександр Стоянов / Фото з інстаграму зірки
У коментарях під дописом шанувальники приєднуються до привітань:
- "Люблю вас, вітання Саші";
- "З днем народження, бог балету";
- "Катю, з іменинником";
- "Вітаємо! Чудове фото";
- "Вітаю з днем народження іменинника";
- "Многії літа та мирного неба";
- "З іменинником! Все буде Україна";
- "Щастя вашій родині. Ви дуже гарна пара".
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