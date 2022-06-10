Олександру Стоянову – 35: що Катерина Кухар побажала йому в день народження

10 червня 2022 , 18:50
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Джерело:

інстаграм Катерини Кухар

Українська танцівниця Катерина Кухар привітала чоловіка з днем народження. Вона опублікувала романтичне фото й побажала йому миру.

Танцівник Олександр Стоянов сьогодні, 10 червня, святкує день народження. Його в мережі привітала прима-балерина Катерина Кухар.

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Катерина Кухар привітала чоловіка з днем народження

Суддя "Танців з зірками" та хореографиня Катерина Кухар привітала чоловіка з ювілеєм лаконічним дописом. Вона побажала коханому повернути їхнє життя та мир Україні.

Коханий, у твій день бажаю нам тільки одного…Повернути наше життя і мир на нашу рідну землю! Кохаю!
– написала прима-балерина.

Також Катерина Кухар опублікувала романтичне фото з чоловіком. Цей кадр вона назвала "наче з іншого життя".


Катерина Кухар та Олександр Стоянов / Фото з інстаграму зірки

У коментарях під дописом шанувальники приєднуються до привітань: 

  • "Люблю вас, вітання Саші";
  • "З днем народження, бог балету";
  • "Катю, з іменинником";
  • "Вітаємо! Чудове фото";
  • "Вітаю з днем народження іменинника";
  • "Многії літа та мирного неба";
  • "З іменинником! Все буде Україна";
  • "Щастя вашій родині. Ви дуже гарна пара".
Нагадаємо, Катерина Кухар з чоловіком перебувають за кордоном. Вони виступають в турах країнами Європи, розповідають про війну в Україні та збирають кошти на благодійних концертах. Нещодавно подружжя зустрілось з королевою Швеції та принцом Карлом Філіпом.

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Автор: Марія Касій