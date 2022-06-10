Олександру Стоянову – 35: що Катерина Кухар побажала йому в день народження

Українська танцівниця Катерина Кухар привітала чоловіка з днем народження. Вона опублікувала романтичне фото й побажала йому миру.

Танцівник Олександр Стоянов сьогодні, 10 червня, святкує день народження. Його в мережі привітала прима-балерина Катерина Кухар.

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Катерина Кухар привітала чоловіка з днем народження

Суддя "Танців з зірками" та хореографиня Катерина Кухар привітала чоловіка з ювілеєм лаконічним дописом. Вона побажала коханому повернути їхнє життя та мир Україні.

Коханий, у твій день бажаю нам тільки одного…Повернути наше життя і мир на нашу рідну землю! Кохаю!

– написала прима-балерина.

Також Катерина Кухар опублікувала романтичне фото з чоловіком. Цей кадр вона назвала "наче з іншого життя".



Катерина Кухар та Олександр Стоянов / Фото з інстаграму зірки

У коментарях під дописом шанувальники приєднуються до привітань:

"Люблю вас, вітання Саші";

"З днем народження, бог балету";

"Катю, з іменинником";

"Вітаємо! Чудове фото";

"Вітаю з днем народження іменинника";

"Многії літа та мирного неба";

"З іменинником! Все буде Україна";

"Щастя вашій родині. Ви дуже гарна пара".

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