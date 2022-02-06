Олександра Заріцька похизувалась образом у піджаку Gasanova з камінням Swarovski: блискучі фото

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька стала гостею Ukrainian Fashion Week. На показ вона прийшла у блискучому піджаку бренду Gasanova, який навіть не надійшов у продаж. Він повністю розшитий камінням Swarovski.

Останні кілька днів Мистецький арсенал збирає найуспішніших представників шоу-бізнесу та модної індустрії. Олександра Заріцька з KAZKA прийшла на показ підтримати подругу Ельвіру Гасанову. На Ukrainian Fashion Week вона засвітилась у її новому піджаку з Crystal Collection.

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"Безмежно радію і пишаюсь тобою, подруго. Був неймовірний показ", – писала співачка в мережі.

Образ Олександри Заріцької у піджаку Gasanova з камінням Swarovski

На показі бренду Gasanova солістка KAZKA красувалась у чорній шовковій сукні в білизняному стилі з відвертим декольте. Вона вигідно приховувала пишні форми, які Заріцька не втратила після неймовірного схуднення. Під плаття зірка підібрала епатажне взуття – лаковані чоботи на платформі та вигадливих підборах.

Однак головним елементом її look став блискучий піджак від Gasanova, який поки не надійшов у продаж. Він розшитий камінням бренду Swarovski, який в усьому світі асоціюється з розкішшю та багатством. Чорними кристалами Ельвіра Гасанова зобразила назву свого будинку моди. Цікаво, що жакет переливається різними кольорами – то зеленим, то фіолетовим, то срібним.

На мені витвір мистецтва, який живе своїм життям і змінює колір, залежно від настрою володарки,

– пожартувала Олександра Заріцька.

Олександра Заріцька у піджаку Gasanova з камінням Swarovski / Фото OREST

Олександра Заріцька у піджаку Gasanova з камінням Swarovski / Фото OREST

Олександра Заріцька у піджаку Gasanova з камінням Swarovski / Фото Ukrainian Fashion Week Примітно, що ціна піджака Gasanova з камінням Swarovski наразі невідома. Вартість її сукні з що ціна піджака Gasanova з камінням Swarovski наразі невідома. Вартість її сукні з Crystal Collection становить 65 тисяч гривень, тож можна припустити, що новий виріб коштує ще дорожче.

"Такої кількості Swarovski в одному виробі ви не бачили. Буде дуже дорого, шалено красиво і приголомшливо блискуче", – писала Ельвіра Гасанова у своєму інстаграмі.

Піджаку Gasanova з камінням Swarovski

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