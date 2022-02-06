46-річна Наталія Могилевська прийшла на Ukrainian Fashion Week підтримати модельєра Сергія Бизова. Він був шалено популярний у 90-х і на початку 2000-х, а на 25-ому Українському тижні моди презентував колекцію люксового вуличного одягу з брендом Heart Rate.

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Образ Наталі Могилевської в кімоно, якому 20 років

На показ Сергія Бизова Наталія Могилевська прийшла у чорній максісукні в білизняному стилі – на тонких бретелях і з глибоким декольте. Світський образ вона довершила довгими сережками та масивним кольє в індійському стилі. Однак найбільшу увагу публіки привернуло її різнобарвне кімоно з яскраво-червоним акцентом з колекції Сергія Бизова 2002 року.

Співачка зізналась, що носила його 20 років тому – коли їй було 26. Схоже, своєю появою Наталія Могилевська хотіла підтримати не лише улюбленого модельєра, а й організаторів з ідеєю розумного споживання одягу.

Наталія Могилевська в кімоно, якому 20 років / Фото JetSetter

Катя Осадча та Наталія Могилевська в кімоно, якому 20 років / Фото "Світське життя"

Цікаво, що в рамках ювілейного Ukrainian Fashion Week представили соціальний арт-перформанс "Що далі?". Це інсталяція з купою одягу, яка покликана нагадати про проблему зайвого споживання. Її автором є художник Михайло Деяк.