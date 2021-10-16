Олександра Заріцька з KAZKA розповіла про найкраще побачення у своєму житті

У вересні солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька оголосила про нові стосунки. Вона не поспішає розкривати деталі роману, розповідаючи натомість про найкращі побачення у своєму житті. Як залицяльники дивували зірку, читайте далі.

Як інформує пресслужба "Нового каналу", 29-річна Олександра Заріцька вибаглива у стосунках. Їй не подобаються стандартні побачення в кіно чи ресторані. Аби завоювати серце артистки, чоловік повинен заморочитися і скреативити.

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Усі мої побачення можна назвати дивними. Бо якщо хлопець робить для мене якийсь дивний сюрприз, я вже ставлю йому галочку. Просто сходити в кіно – це не прикольно,

– заявила Олександра Заріцька.

Одне з найкращих побачень, які для неї організовували, було на воді. Тоді залицяльник винайняв катер з магнітофоном. У закоханих вийшла диско-вечірка. Крім того, солістці гурту KAZKA подобаються побачення в різних країнах і на музичних фестивалях.

Що відомо про особисте життя Олександри Заріцької

У вересні KAZKA вперше розповіла про нові стосунки. Єдине, що відомо про її бойфренда – це те, що він не з шоу-бізу.

Їхній роман зав'язався зовсім нещодавно й не є суперздоровим. Закохані бачаться дуже рідко.

У 6 випуску "Танців з зірками" партнер Заріцької Юрій Мєшков натякнув, що закоханий у неї. На репетиціях він засипає її компліментами й каже, що вона дуже красива.