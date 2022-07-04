Лідерка гурту KAZKA приїхала у звільнене село на Чернігівщині: "Зруйновані будинки та життя"

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька відвідала село на Чернігівщині, яке пережило тимчасову окупацію. Вона підтримала місцевих та поділилась враженнями.

Лідерка гурту KAZKA Олександра Заріцька разом з волонтерами приїхала на Чернігівщину у село Ягідне. Воно було тимчасово окуповане російськими військами.

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KAZKA на Чернігівщині

Олександра Заріцька розповіла, що мешканці Ягідного пережили майже місяць окупації. Там 300 людей з дітьми жили у підвалі.

Тут зруйновано багато будинків і багато життів. Мешканці села пережили жахливі дні окупації, майже місяць 300 людей з дітьми перебували у підвалі без сонця та свіжого повітря. На власні очі бачила написи на стінах: прізвище, рік народження, дата смерті. Бачила дитячі малюнки на сірому бетоні,

– розповіла співачка.

Лідерка гурту KAZKA розповіла, що історія кожної людини є моторошною та болючою, але доводить силу українців.

"Волонтери батальйону допомагають мешканцям швидко відновити будинки, пошкоджені під час окупації. Працюють щоденно, щоб люди змогли якомога швидше повернутися у свої оселі. Пишаюся українцями! Була рада підтримати волонтерів та мешканців села своїми піснями та обіймами. Коли ми усі разом співали, відчували єдність та силу, а це зараз найголовніше для нашої перемоги!" – додала Заріцька.

Олександра Заріцька відвідала Чернігівщину / Фото з інстаграму гурту KAZKA

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