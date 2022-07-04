Лідерка гурту KAZKA Олександра Заріцька разом з волонтерами приїхала на Чернігівщину у село Ягідне. Воно було тимчасово окуповане російськими військами.
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KAZKA на Чернігівщині
Олександра Заріцька розповіла, що мешканці Ягідного пережили майже місяць окупації. Там 300 людей з дітьми жили у підвалі.
Тут зруйновано багато будинків і багато життів. Мешканці села пережили жахливі дні окупації, майже місяць 300 людей з дітьми перебували у підвалі без сонця та свіжого повітря. На власні очі бачила написи на стінах: прізвище, рік народження, дата смерті. Бачила дитячі малюнки на сірому бетоні,
– розповіла співачка.
Лідерка гурту KAZKA розповіла, що історія кожної людини є моторошною та болючою, але доводить силу українців.
"Волонтери батальйону допомагають мешканцям швидко відновити будинки, пошкоджені під час окупації. Працюють щоденно, щоб люди змогли якомога швидше повернутися у свої оселі. Пишаюся українцями! Була рада підтримати волонтерів та мешканців села своїми піснями та обіймами. Коли ми усі разом співали, відчували єдність та силу, а це зараз найголовніше для нашої перемоги!" – додала Заріцька.
Олександра Заріцька відвідала Чернігівщину / Фото з інстаграму гурту KAZKA
Як зірки відвідають деокуповані містечка й села
- У Бородянському районі побувала співачка Злата Огнєвіч з волонтерами. Вона показала кадри руйнувань, поспілкувалась з мешканцями та передала їм гуманітарну допомогу.
- Санта Дімопулос після повернення в Україну приїхала в Бородянку. Вона показала зруйновані будинки, в яких досі живуть люди.