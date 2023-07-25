Разом з "суперменом" в США: де живе і як змінилася переможниця "Холостяка-1" Олександра Шульгіна

Пам’ятаєте першу переможницю шоу "Холостяка"? Відтоді пройшло багато часу – понад 12 років. Головні герої вже одружені та мають дітей, хоч і не один з одним. Переможницею "Холостяка-1", у якому брав участь Максим Чмерковський, тоді стала Олександра Шульгіна. Де зараз дівчина та як вона змінилася – читайте нижче.

Ми вже розповідали вам, як змінився Макс Чмерковський, який нещодавно вдруге став татом. Тепер 24 Канал вирішив дізнатися, де живе і чим займається його колишня обраниця Саша Шульгіна.

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У фіналі першого сезону "Холостяка" американський танцівник українського походження Максим Чмерковський надів обручку на безіменний палець саме Олександри.



Макс Чмерковський та Олександра Шульгіна / Фото з соцмереж

Але згодом телевізійна казка закінчилася. На останньому пост-шоу Максим покинув студію, залишивши Сашу при своїх інтересах. Тоді ходили чутки, що такий швидкий розрив пари Максима та Олександри стався через недостатню щедрість холостяка.

В одному з інтерв'ю Олександра зізналася, що після "Холостяка" продовжувала дружні стосунки з Максимом Чмерковським. Проте нещодавно дівчина розповіла, що вони живуть поруч в США, але більше не спілкуються.

Кар'єра та життя в США

Після проекту дівчина зробила вибір у розвиток та кар'єру. Дівчина переїхала до США, ще коли була у стосунках з Чмерковським, а після розриву на якийсь час повернулася до України, а потім знову – до США. Живе вона зараз в Лос-Анджелесі.

"У мене був вибір — або кар'єра, або сім'я, і я вибрала кар'єру. Взагалі я вважаю, що в ідеалі все це можна поєднувати", — говорила тоді Саша.

Крім того, після шоу Саша почала активно займатися спортом, особиста сторінка дівчини у соцмережі заповнена різноманітними постами про здорове харчування і відео з вправами.



Саша Шульгіна почала займатися спортом / Фото з її інстаграму

Також екс-учасниця "Холостяка-1" спробувала себе у ролі дієтолога та телеведучої ранкового шоу на одному з українських телеканалів.

Ще кілька років тому Олександра Шульгіна на професійному рівні займалася фітнесом і навіть влаштовувала фітнес-тури. Крім цього, у дівчини є своя лінія спортивного одягу. Саша активно подорожує та читає лекції про здорове харчування. Зараз вона ще й проводить курси "Як знайти себе".

Знайшовство з майбутнім чоловіком

Олександра познайомилась з майбутнім чоловіком у США на одній з вечірок. "Я така на свій страх і ризик приїхала, і зустріла там свого чоловіка, який був у робочому відрядженні з Лос-Анджелеса", – розповіла Шульгіна. Вона досі не розвекретила його імені і називає коханого "Супермен".

Блогерка розповіла, що відразу після знайомства вона не звернула увагу на чоловіка. Однак під час першого побачення, за ланчем, жінка змінила свою думку.

Я закохалася, але ж в мене за два тижні поїздка в Україну на три місяці. І я така... Він живе в Лос-Анджелесі, який я ненавиджу, я в Маямі. Я така: "ні, це не спрацює, нічого не вийде",

– думала вона.

Олександра каже, що її коханий – не американець, йому 43 роки. Коли йому було 23 він переїхав один в Америку. Він сам з Болівії, але в нього 85% хорватської крові.



Олександра Шульгіна з коханим / Фото з її інстаграму

Як відомо, обранець Шульгіної має колишню дружину і двох дітей від неї: 13-річного і 15-річного синів. "Я не стала ніякою причиною розлучення, я хочу, щоб усі це зрозуміли. Вони подали на розлучення до мене, тож коли він зі мною зустрівся, то був вже вільним чоловіком", - підкреслила Саша.

Заручини та вагітність

У січні 2022 року пара заручилася. Чи було в них весілля – невідомо, Олександра не показувала жодних фото. Тож, ймовірно поки ні.

Проте Шульгіна незабаром вдруге стане мамою. Свою першу дитину дівчина народила у липні 2022 року. Тоді Олександра опублікувала відео з пологового будинку, на якому вона тримала донечку на руках і світилася від щастя.



Олександра Шульгіна вперше стала мамою / Фото з її інстаграму

Вже у квітні цього року українка повідомила, що знову вагітна. Водночас її першій доньці виповнився рік у червні.

Хто народиться у пари цього разу – поки невідомо, проте Олександра Шульгіна вже на третьому триместрі вагітності, тож незабаром стане мамою вдруге.



Олександра Шульгіна знову вагітна / Фото з її інстаграму