Дружина Комарова показала, як виглядала в 17 років: архівне фото у шапці-вушанці

Зараз Олександрі Кучеренко 24 роки, але вона добре пам'ятає, якою була в 11 класі. Зірка опублікувала архівне фото з Дніпра, на якому їй лише 17, і розповіла про свою мрію.

За сім років після школи Олександра Кучеренко встигла закінчити університет, стати найкрасивішою українкою 2016 року, вийти заміж за мандрівника Дмитра Комарова й побудувати успішну кар'єру на ТБ. Проте вона з особливим трепетом згадує часи, коли марила Києвом і журналістикою. Тож показала себе 17-річну в інстаграм-профілі.

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Як Олександра Кучеренко виглядала в 17 років

Школяркою Олександра сфотографувалась у засніженому парку в рідному Дніпрі. Вона позувала у чорному пальті за коліна, високих шкіряних чоботах, рукавичках і кумедній шапці-вушанці з хутра. Майбутня "Міс Україна 2016" широко усміхалась на камеру. Цю привітність вона зберегла дотепер.

Так я виглядала в останньому класі школи. Тоді я мріяла переїхати до Києва, вчитися журналістиці й згодом працювати на телебаченні,

– розповіла Олександра Кучеренко.

Олександра Кучеренко в 11 класі школи / Фото з інстаграму "Міс України 2016"

Реакція мережі на архівне фото Олександри Кучеренко

щоднями також ностальгувала за юністю. Вона відшукала архівні фото, на яких їй 14, та показала фанам, як виглядала 41 рік тому

Шкільне фото Олександри Кучеренко розчулило її багатотисячну аудиторію. Фоловери в інстаграмі засипали її компліментами й зауважили, що вона завжди була красунею: