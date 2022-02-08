За семь лет после школы Александра Кучеренко успела закончить университет, стать самой красивой украинкой 2016 года, выйти замуж за путешественника Дмитрия Комарова и построить успешную карьеру на ТВ. Однако она с особым трепетом вспоминает времена, когда грезила Киевом и журналистикой. Поэтому показала себя 17-летнюю в инстаграм-профиле.
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Как Александра Кучеренко выглядела в 11 классе
Школьницей Александра сфотографировалась в заснеженном парке в родном Днепре. Она позировала в черном пальто ниже колен, высоких кожаных сапогах, перчатках и забавной шапке-ушанке из меха. Будущая "Мисс Украина 2016" широко улыбалась на камеру. Эту приветливость она сохранила до сих пор.
Так я выглядела в последнем классе школы. Тогда я мечтала переехать в Киев, учиться журналистике и впоследствии работать на телевидении,
– рассказала Александра Кучеренко.
Александра Кучеренко в 11 классе школы / Фото из инстаграма "Мисс Украины 2016"
Реакция сети на архивное фото Александры Кучеренко
Школьное фото Александры Кучеренко растрогало ее многотысячную аудиторию. Фолловеры в инстаграме засыпали ее комплиментами и отметили, что она всегда была красавицей:
- "Сразу видно, красивая с детских лет";
- "Какая хорошенькая";
- "Вы совсем не изменились, красивая";
- "Ой, какая милая. Помню такую девочку";
- "Вау, какая вы красивая. Теперь понимаю, почему вы "Мисс Украина".