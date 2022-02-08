За семь лет после школы Александра Кучеренко успела закончить университет, стать самой красивой украинкой 2016 года, выйти замуж за путешественника Дмитрия Комарова и построить успешную карьеру на ТВ. Однако она с особым трепетом вспоминает времена, когда грезила Киевом и журналистикой. Поэтому показала себя 17-летнюю в инстаграм-профиле.

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Как Александра Кучеренко выглядела в 11 классе

Школьницей Александра сфотографировалась в заснеженном парке в родном Днепре. Она позировала в черном пальто ниже колен, высоких кожаных сапогах, перчатках и забавной шапке-ушанке из меха. Будущая "Мисс Украина 2016" широко улыбалась на камеру. Эту приветливость она сохранила до сих пор.

Так я выглядела в последнем классе школы. Тогда я мечтала переехать в Киев, учиться журналистике и впоследствии работать на телевидении,

– рассказала Александра Кучеренко.

Александра Кучеренко в 11 классе школы / Фото из инстаграма "Мисс Украины 2016"

Интересно, что Ольга Сумская на днях также ностальгировала по юности. Она отыскала архивные фото, на которых ей 14, и показала фанам, как выглядела 41 год назад.

Реакция сети на архивное фото Александры Кучеренко

Школьное фото Александры Кучеренко растрогало ее многотысячную аудиторию. Фолловеры в инстаграме засыпали ее комплиментами и отметили, что она всегда была красавицей: