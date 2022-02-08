За сім років після школи Олександра Кучеренко встигла закінчити університет, стати найкрасивішою українкою 2016 року, вийти заміж за мандрівника Дмитра Комарова й побудувати успішну кар'єру на ТБ. Проте вона з особливим трепетом згадує часи, коли марила Києвом і журналістикою. Тож показала себе 17-річну в інстаграм-профілі.
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Як Олександра Кучеренко виглядала в 11 класі
Школяркою Олександра сфотографувалась у засніженому парку в рідному Дніпрі. Вона позувала у чорному пальті за коліна, високих шкіряних чоботах, рукавичках і кумедній шапці-вушанці з хутра. Майбутня "Міс Україна 2016" широко усміхалась на камеру. Цю привітність вона зберегла дотепер.
Так я виглядала в останньому класі школи. Тоді я мріяла переїхати до Києва, вчитися журналістиці й згодом працювати на телебаченні,
– розповіла Олександра Кучеренко.
Олександра Кучеренко в 11 класі школи / Фото з інстаграму "Міс України 2016"
Реакція мережі на архівне фото Олександри Кучеренко
Шкільне фото Олександри Кучеренко розчулило її багатотисячну аудиторію. Фоловери в інстаграмі засипали її компліментами й зауважили, що вона завжди була красунею:
- "Одразу видно, красива з дитячих років";
- "Яка гарненька";
- "Ви зовсім не змінилися, красива";
- "Ой, яка мила. Пам'ятаю таку дівчинку";
- "Вау, яка ви гарна. Тепер розумію, чому ви "Міс Україна";