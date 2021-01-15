Відома українська телеведуча та дружина Дмитра Комарова Олександра Кучеренко поділилась новим фото. Зірка продемонструвала стильний образ на зимовій прогулянці.

Українська журналістка та телеведуча Олександра Кучеренко часто ділиться з прихильниками кадрами зі свого життя. Цього разу вона показала нове фото із зимової прогулянки, яке оприлюднила на особистій сторінці в інстаграмі.

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Образ Олександри Кучеренко

Дружина мандрівника Дмитра Комарова показала миле фото, де вона позує надворі, а попри неї пролітають сніжинки. Вона постала перед об'єктивом у чорній кофтинці та чорно-білій клітчастій спідниці.

Стильний аутфіт Олександра Кучеренко доповнила трендовою короткою блакитною шубою. Широкий пояс вдало підкреслив бездоганну фігуру телеведучої.

Також зірка розпустила довге волосся та зробила розкішну укладку, накрутивши голлівудські локони. Її look завершив розкішний макіяж. Олександра підкреслила очі темними тінями, а губи нафарбувала червоною глянцевою помадою.

Сьогодні нарешті відчуваю, що прийшов Новий рік, – пішов сніг і розпочалися зйомки моїх телепроектів,

– написала Олександра Кучеренко під фото.

Шанувальники засипали зірку компліментами:

"Вогонь серед снігу";

"Яка гарнюня";

"Сашо, ти красуня";

"Яка мила, очей не відірвати";

"Клас";

"Красива", – написали в коментарях прихильники.



Олександра Кучеренко / Фото з інстаграму Олександри Кучеренко