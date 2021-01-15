Известная украинская телеведущая и жена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко поделилась новым фото. Звезда продемонстрировала стильный образ на зимней прогулке.

Украинская журналистка и телеведущая Александра Кучеренко часто делится со сторонниками кадрами из своей жизни. На этот раз она показала новое фото с зимней прогулки, которое обнародовала на личной странице в инстаграме.

К теме Светлана Тарабарова очаровала зимней прогулкой с дочкой: трогательное фото

Образ Александры Кучеренко

Жена путешественника Дмитрия Комарова показала милое фото, где она позирует на улице, а несмотря на пролетающие снежинки. Она предстала перед объективом в черной кофточке и черно-белой клетчатой юбке.

Стильный аутфит Александра Кучеренко дополнила трендовой короткой голубой шубой. Широкий пояс удачно подчеркнул безупречную фигуру телеведущей.

Также звезда распустила длинные волосы и сделала роскошную укладку, накрутив голливудские локоны. Ее look завершил роскошный макияж. Александра подчеркнула глаза темными тенями, а губы накрасила красной глянцевой помадой.

Сегодня наконец чувствую, что пришел Новый год, пошел снег и начались съемки моих телепроектов,

– написала Александра Кучеренко под фото.

Поклонники засыпали звезду комплиментами:

"Огонь среди снега";

"Какая гарнюня";

"Саша, ты красавица";

"Какая милая, глаз не оторвать";

"Класс";

"Красивая", – написали в комментариях поклонники.



Александра Кучеренко / Фото из инстаграма Александры Кучеренко