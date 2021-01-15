Александра Кучеренко показала стильный образ на зимней прогулке: фото
Известная украинская телеведущая и жена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко поделилась новым фото. Звезда продемонстрировала стильный образ на зимней прогулке.
Украинская журналистка и телеведущая Александра Кучеренко часто делится со сторонниками кадрами из своей жизни. На этот раз она показала новое фото с зимней прогулки, которое обнародовала на личной странице в инстаграме.
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Образ Александры Кучеренко
Жена путешественника Дмитрия Комарова показала милое фото, где она позирует на улице, а несмотря на пролетающие снежинки. Она предстала перед объективом в черной кофточке и черно-белой клетчатой юбке.
Стильный аутфит Александра Кучеренко дополнила трендовой короткой голубой шубой. Широкий пояс удачно подчеркнул безупречную фигуру телеведущей.
Также звезда распустила длинные волосы и сделала роскошную укладку, накрутив голливудские локоны. Ее look завершил роскошный макияж. Александра подчеркнула глаза темными тенями, а губы накрасила красной глянцевой помадой.
Сегодня наконец чувствую, что пришел Новый год, пошел снег и начались съемки моих телепроектов,
– написала Александра Кучеренко под фото.
Поклонники засыпали звезду комплиментами:
- "Огонь среди снега";
- "Какая гарнюня";
- "Саша, ты красавица";
- "Какая милая, глаз не оторвать";
- "Класс";
- "Красивая", – написали в комментариях поклонники.
Александра Кучеренко / Фото из инстаграма Александры Кучеренко
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