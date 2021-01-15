Зіркова матуся Світлана Тарабарова влаштувала сімейний вихід з нагоди снігу та справжньої зими. Разом з сестрою, племінниками та дітьми співачка вийшла на прогулянку та захопила мережу фото з донечкою у колясці.

Різдвяні свята Світлана Тарабарова провела в родинному колі. У новий просторий будинок вона запросила сестру Галину з дітьми, яка гостює в зірки досі. Рідні влаштували сімейний вихід, який артистка показала в інстаграмі.

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Днями по всій Україні вперше 2021 року випав сніг. Тому Світлана Тарабарова з сестрою зібрались на денну прогулянку та покатали дітей на санках закритим котеджним комплексом. Від зимових розваг були в захваті не лише малюки, а й мами.

Фото Світлани Тарабарової з донечкою

Для виходу знаменитість обрала комфортний зимовий образ. Вона одягла довгий білий пуховик, який поєднала з чорними штанами та уггі з хутром. Образ співачка доповнила світлою смугастою шапкою з помпоном. Вона гуляла без косметики та з розпущеним волоссям. Варто додати, що Світлана Тарабарова не соромиться демонструвати природну красу, тому часто постає перед майже 600-тисячною аудиторією без макіяжу.

Зіркова матуся сфотографувалась з донечкою Марією, якій невдовзі виповниться чотири місяці. Дівчинка позувала в стильній світлій колясці. Тарабарова досить часто ділиться сімейними кадрами з крихіткою, однак не показує її обличчя публіці.

"Сніг. Нарешті", – лаконічно підписала артистка зворушливе фото.



Світлана Тарабарова з донькою / Фото Instagram / @tarabarova