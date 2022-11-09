Був готовий загинути, як герой: репер Ярмак заговорив про травмуючий досвід на війні

Український виконавець Олександр Ярмак, який з перших днів повномасштабного вторгнення часто перебуває у зоні бойових дій, поділився особистим. Каже, що втрачав друзів, а свої пісні про них та війну пише у нарядах.

Військовослужбовець ЗСУ розповів, що на творчість у війну не завжди вистачає часу, проте він встигає фіксувати важливі миті для своїх майбутніх пісень.

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"За ці місяці війни пережив багато чого. Плакав, коли втрачав друзів. Від цього боляче. Деякі пісні народжуються від гордості. Ти дивишся, ти пишаєшся народом, в якому кожен боєць ладен віддати своє життя за свою країну. Це дає справжні емоції", – розповів Ярмак.

"Намагаюся писати на чергуваннях. Доки стоїш, у тебе є час написати якісь рядки… Потім вириваєшся на студію і записуєш пісню… Зараз я розумію, яка відповідальність культури і наскільки кожне слово має бути гучним", – додав репер.

Він розуміє, що на передових позиціях хлопцям не до музики та співав, але своє завдання він бачить у тому, що наповнити ту мить правильними словами.

Я сам у певний момент був у такому стані, коли ти готовий загинути як герой. Ти переходиш межу всередині себе, і це погано. Потрібно жити як герой, перемагати як герой, продовжувати свій героїчний рід і виховати його,

– зізнався Ярмак.

Нагадаємо, що свій шлях у ЗСУ Олександр розпочав у перший день вторгнення Росії по всьому кордону 24 лютого. Тоді він вступив у роту охорони Києва і навчався всього вже у боях. Він був на "зачистці" після звільнення Київщини, заходив на позиції штабів росіян. Зараз Олександр Ярмак працює на трьох напрямках, також бере участь у "Культурному десанті" з іншими зірками-військовими.