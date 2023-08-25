Жити в них не планує: блогер Волошин зізнався, скільки квартир вже купив і яка їхня вартість

Чоловік співачки Анни Трінчер, блогер Олександр Волошин зізнався, що у свої 25 років вже купив три квартири в Києві. Водночас зараз хлопець орендує житло. Він розповів, що купує нерухомість не для себе.

Нагадаємо, що наприкінці травня Олександр Волошин зробив дорогий подарунок своїй дружині. Він подарував Анні Трінчер авто за 70 тисяч доларів.

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Скільки квартир має Волошин

Блогер не приховує, що володіє трьома квартирами. Одну з них він купив ще три роки тому за 80 тисяч доларів. Дві інші обійшлися йому у понад 180 тисяч доларів.

Проте жити у цих квартирах Волошин не збирається. Одну з них він хоче продати за більшу вартість, а інші – здавати в оренду, щоб мати пасивний дохід.

На днях я отримав дві квартири, які обійшлись в 180 тисяч доларів. Зроблю ремонт і буду здавати, орієнтовно за 900 – 1000 доларів на місяць. За півроку мій пасивний дохід збільшиться до 50 тисяч гривень на місяць. До 30 років я хочу купити багато нерухомості і вийти на дохід в 50 тисяч доларів на місяць,

– поділився блогер.

Цікаво, що сам Волошин зараз живе в орендовану будинку. За його словами, він просто не хоче прив'язуватися до певного місця.



Олександр Волошин купив квартири / Фото з його інстаграму

Раніше блогер розповідав, що заробляє понад 50 тисяч доларів у місяць. Хлопець пояснював – замість того, щоб витратити дохід, він інвестує.

Де зараз живе Олександр Волошин та Анна Трінчер

У середині липня Трінчер разом з Волошиним переїхала у нове помешкання. Пара орендувала двоповерховий будинок з двориком за містом. До цього вони жили у квартирі в Києві.

Проте нещодавно співачка поділилася, що в їхніх з чоловіком стосунках виникли проблеми. За порадою психолога пара роз'їхалася та вирішила поки пожити окремо.

Додамо, що мама Трінчер зробила молодятам на весілля дорогий подарунок – квартиру в новобудові. Тоді співачка казала, що це житло теж приноситиме дохід, бо її здають в оренду.