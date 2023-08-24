Усик зачитав патріотичний "Заповіт": хто такий репер Balsam, який надихає боксера на перемогу

Вже 26 серпня відбудеться важливий бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. На кону стоять титули українця. Під час дуелі поглядів Усик вразив фанів – виконав патріотичний реп, зачитавши слова пісні "Заповіт" від Balsam.

Не вперше боксер "зачитує" слова з цієї пісні. Наприкінці квітня українські військові поділились відео, на якому Усик разом з бійцями 24-ї окремої механізованої бригади виконав рядки з треку Balsam.

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Усик зачитав патріотичний "Заповіт"

Під час дуелі поглядів з Даніелем Дюбуа український спортсмен зачитав слова з пісні "Заповіт". Згодом Олександр в інтерв'ю зізнався, що саме ця пісня надихає його на перемоги.

Виявляється, "Заповіт" – це пісня українського артиста зі сценічним ім'ям Balsam.

Хто такий репер Balsam

Сам виконавець з Чернівців. У своїй творчості Balsam черпає натхнення з різноманітних музичних напрямків, але на його стиль найбільше впливає хіп-хоп, реггі та R&B.

Репер вкладає у свої слова серйозні духовні посили. Водночас для створення музики BALSAM використовує лише просте обладнання – ноутбук, мікрофон, звукову карту та навушники.



Репер Balsam / Фото Viberate

Минулого місяця співак презентував свій новий трек "Не Божеволій", який підкорив українські чарти і навіть став топ-1 серед українських пісень в Apple Music.

Balsam – "Не божеволій": дивіться відео онлайн

Що відомо про бій Усика з Дюбуа