Не в первый раз боксер "зачитывает" слова из этой песни. В конце апреля украинские военные поделились видео, на котором Усик вместе с бойцами 24-й отдельной механизированной бригады выполнил строчки из трека Balsam.
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Усик зачитал патриотический "Заповіт"
Во время дуэли взглядов с Даниэлем Дюбуа украинский спортсмен зачитал слова из песни "Заповіт". Впоследствии Александр в интервью признался, что эта песня вдохновляет его на победы.
Оказывается, "Заповіт" – песня украинского артиста со сценическим именем Balsam.
Кто такой рэпер Balsam
Сам исполнитель из Черновцов. В своем творчестве Balsam черпает вдохновение из различных музыкальных направлений, но на его стиль больше всего влияет хип-хоп, регги и R&B.
Рэппер вкладывает в свои слова серьезные духовные посилия. В то же время для создания музыки BALSAM использует простое оборудование – ноутбук, микрофон, звуковую карту и наушники.
Рэпер Balsam / Фото Viberate
В прошлом месяце певец презентовал свой новый трек "Не божеволій", покоривший украинские чарты и даже стал топ-1 среди украинских песен в Apple Music.
Balsam – "Не божеволій": смотрите видео онлайн
Что известно о бое Усика с Дюбуа
- Бой боксеров решили провести во Вроцлаве на Tarczyński Arena 26 августа. Это будет грандиозное боксерское шоу, где главным поединком станет противостояние Усика и Дюбуа
- Ранее Александр Усик уже дважды встречался с Энтони Джошуа. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2021 года, украинец сенсационно победил и получил четыре пояса WBA (Супер), IBF, WBO и IBO.
- Реванш прошел в августе 2022 года в Саудовской Аравии. В непростом поединке Усик снова сумел вырвать победу, отлично проведя последние раунды.