Подробностями Терен поделился в интервью Алине Доротюк. Пишет Showbiz 24 со ссылкой на ютуб-канал журналистки.

Алина Доротюк спросила у Александра Терена, почему в финале проекта он выбрал Инну Белень. Дело в том, что ранее мужчина признавался, что "не смог почувствовать безумную любовь" во время съемок.

Журналистка поинтересовалась, почему ветеран войны не сказал команде реалити-шоу, что ему не понравилась ни одна из девушек, поэтому в финале не выберет никого. Доротюк заметила, что это было бы честно.

С чего ты взяла, что я этого не говорил?,

– ответил Терен.

Александр подтвердил, что должен был выбрать победительницу, ведь такой формат проекта. Отказаться он не мог.

От меня были предложены различные сценарии выхода из этого проекта. Были приняты решения не мной, а руководством проекта. Я подписал контракт, по которому должен был следовать. Соответственно так и закончился проект,

– сказал ветеран войны.

В апреле на ютуб-канале Алины Доротюк вышло интервью с Еленой Мандзюк. Блогер заявила, что между Александром Тереном и Инной Белень на самом деле не было отношений. Так, журналистка уточнила у ветерана войны, означает ли это, что он подыгрывал истории об их романе.

Сложно назвать что-то игрой, потому что мы ничего не транслировали из нашей жизни. Я не сказал бы, что где-то кого-то обманул, или выставлял сообщения: "Как я люблю, у нас такие отношения, наконец у меня девушка мечты". Этого ничего не было, потому как такой игры не было,

– отметил Александр Терен.

Он добавил, что не поддерживает отношения с победительницей "Холостяка".

Расставание Терана и Белень: главное