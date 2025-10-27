Мандзюк не розповіла, чому вони з Тереном перестали спілкуватися. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Threads блогерки.

Олена Мандзюк опублікувала скриншот сторінки Олександра Терена в інстаграмі, де видно, що вона його заблокувала. Блогерка заявила, що подробицями ділитися не буде.

Життя складається з різних історій. Цей досвід теж мав сенс. Але з поваги до себе я залишу це без подальших коментарів, ми просто більше не спілкуємось,

– написала Мандзюк.

Терен наразі ситуацію не прокоментував, лише повідомив у Threads, що їде на Кіпр разом з командою плавців-ветеранів. Вони будуть пливли 2 кілометри у відкритому морі.

Це моє перше відкрите море без ніг. Сподіваюсь, воно буде спокійнішим, ніж мій емоційний стан зараз,

– додав Олександр.

Що відомо про стосунки Мандзюк і Терена?