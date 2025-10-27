Мандзюк не розповіла, чому вони з Тереном перестали спілкуватися. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Threads блогерки.
Олена Мандзюк опублікувала скриншот сторінки Олександра Терена в інстаграмі, де видно, що вона його заблокувала. Блогерка заявила, що подробицями ділитися не буде.
Життя складається з різних історій. Цей досвід теж мав сенс. Але з поваги до себе я залишу це без подальших коментарів, ми просто більше не спілкуємось,
– написала Мандзюк.
Терен наразі ситуацію не прокоментував, лише повідомив у Threads, що їде на Кіпр разом з командою плавців-ветеранів. Вони будуть пливли 2 кілометри у відкритому морі.
Це моє перше відкрите море без ніг. Сподіваюсь, воно буде спокійнішим, ніж мій емоційний стан зараз,
– додав Олександр.
Що відомо про стосунки Мандзюк і Терена?
Нагадаємо, що Олександр Терен і Олена Мандзюк почали спілкувались ще до того, як ветеран війни взяв участь у 13 сезоні "Холостяка". Після завершення проєкту вони здружились більше.
Олена допомагала Олександру справлятись з хейтом, а Терен наштовхнув її на лікування депресії.
Узимку цього року Мандзюк і Терен разом були на Кіпрі. Після цього у мережі почали приписувати їм роман. Згодом блогерка розповіла, що Олександра запросив туди український культурний центр "Обійми", а він запропонував Олені поїхати відпочити разом із дітьми.
Пізніше Мандзюк ділилась, що у них з Тереном "теплі стосунки". "Я дуже поважаю його як людину. І, можливо, я просто більше набагато знаю, через що він пройшов за цей останній рік, ніж інші. І я щаслива, що він є в моєму житті", – зізнавалась вона.