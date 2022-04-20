Александр поделился, что знал раньше, как это быть на расстоянии с любимым человеком, ведь жена жила в Киеве, а он работал в Черкассах. Однако сейчас расстояние стало еще больше – сейчас женщина находится за границей с детьми. Елизавета – на девятом месяце беременности.

К слову Тарас Тополя и Alyosha признались, изменились ли их отношения из-за разлуки во время войны

Это последний, девятый месяц фактически, она может родить в любой момент. Это сложнее в несколько раз, но я благодарен жене за то, что она с пониманием относится к этой ситуации, насколько это возможно. Иногда это сложно дается, мы это переживаем вместе,

– говорит Скичко.

Он понимает, что сейчас им обоим гораздо легче, чем многим другим людям, потерявшим сегодня жилье или находящимся на линии фронта. Однако он неверно представлял ожидания второго ребенка. Александр намекнул, что планировал партнерские роды и многое другое с женой, однако етого так не произошло.



Александр Скичко с Елизаветой / Фото с инстаграмма мужчины

Что известно о личной жизни