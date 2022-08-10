З патріотичним тортом та вітанням від рідних: як Олександр Пономарьов відсвяткував 49-річчя
Джерело:інстаграм Олександра Пономарьова
Український співак Олександр Пономарьов днями відсвяткував день народження. Його привітали найближчі люди, а головну увагу фанів привернув патріотичний торт.
Український музикант Олександр Пономарьов відсвяткував день народження 9 серпня. Народному артисту виповнилося 49 років.
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Олександр Пономарьов святкував день народження
У день народження виконавця привітало чимало зіркових колег – Оля Цибульська, Ірина Білик та багато інших. Але особливо теплим було вітання від названої доньки Олександра Пономарьова Зої. 28-річна дівчина є первісткою Олени Мозгової, з якою був одружений співак.
Сьогодні день народження у найголовнішого чоловіка в моєму житті. Тато, я тебе люблю безмежно! Пишаюся тобою і тим, що я твоя донька! Ти в мене найкращий,
– написала Зоя.
Дівчина також поділилась архівними фото із зірковим батьком.
Пономарьов з донькою / Фото з інстаграм-сторіз
Пономарьов з донькою та Миколою Мозговим / Фото з інстаграм-сторіз
Олександр Пономарьов також показав патріотичний торт, з яким відзначав своє свято. На ньому була зображена обкладинка його кліпу "Україна переможе".
Торт Пономарьова / Фото з інстаграм-сторіз
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