Украинский музыкант Александр Пономарев отметил день рождения 9 августа. Народному артисту исполнилось 49 лет.

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Александр Пономарев праздновал день рождения

В день рождения исполнителя поздравило немало звездных коллег – Оля Цыбульская, Ирина Билык и многие другие. Но особенно теплым было поздравление от названной дочери Александра Пономарева Зои. 28-летняя девушка является первенцем Елены Мозговой, на которой был женат певец.

Сегодня день рождения у самого главного мужчины в моей жизни. Папа, я тебя люблю безгранично! Горжусь тобой и тем, что я твоя дочь! Ты у меня самый лучший,

– написала Зоя.

Девушка также поделилась архивными фото со звездным отцом.



Пономарев с дочерью / Фото с инстаграм-сториз

Пономарев с дочерью и Николаем Мозговым / Фото с инстаграм-сториз

Александр Пономарев также показал патриотический торт, с которым отмечал свой праздник. На нем была изображена обложка его клипа "Україна переможе".



Торт Пономарева / Фото с инстаграм-сториз

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